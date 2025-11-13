Paratleta Fernando Rufino visita Aquidauana

Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

O paratleta Fernando Rufino, conhecido como “Cowboy de Aço”, esteve em Aquidauana nesta quinta-feira (13) para um encontro com o prefeito Mauro do Atlântico. A reunião ocorreu durante um café da manhã no Hotel Portal Pantaneiro e teve como pauta o esporte, projetos voltados à área e relatos sobre sua trajetória.



Rufino, natural de Itaquirai (MS), iniciou sua atividade na paracanoagem em Aquidauana, onde integrou o Clube de Regatas Aquidauana (CRA) e participou de sua primeira prova em 2012. O atleta é bicampeão paralímpico e tetracampeão mundial da modalidade.



No encontro, o prefeito Mauro destacou a relevância da presença do atleta e sua relação com o município. Também participaram o presidente do Clube de Regatas Aquidauana, Roberto Girotto; o representante do setor de projetos da Confederação Brasileira de Canoagem, Valdemir Nogueira Mendes; e a professora Vera Mendes, diretora da Escola Municipal Antônio Trindade.



Após a agenda com autoridades, Fernando Rufino ministrou uma palestra na Escola Antônio Trindade, direcionada a estudantes e educadores, com foco em sua experiência no esporte e em sua trajetória profissional.

