Parceria capacita pescadores e piloteiros em Aquidauana

Formação fortalece turismo e garante regularização para transporte de passageiros e comércio em embarcações
Monumento de Aquidauana
A Aecopaxi, em parceria com a Marinha do Brasil, o 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão e outras instituições, está promovendo a capacitação de pescadores e piloteiros para obtenção da Carteira de Identificação e Registro (CIR) – documento que habilita profissionais a transportar passageiros e exercer atividades comerciais em embarcações.
Após o período de inscrições e exame médico, 35 candidatos foram classificados para a segunda etapa do processo, que será o teste de natação. A prova será aplicada pela Marinha no dia 14 de setembro de 2025, das 7h às 12h, nas dependências do 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão.
A capacitação teórica e prática terá início no dia 15 de setembro, com abertura oficial às 8h no auditório da UEMS. As aulas seguem até o dia 26 de setembro, no Distrito de Camisão. Os participantes selecionados são das cidades de Aquidauana, Anastácio, Camisão, Piraputanga e Palmeiras.
De acordo com os organizadores, a formação é uma importante ferramenta de fortalecimento do turismo na região, uma vez que garante aos piloteiros e pescadores maior segurança e regularização para o transporte de turistas e mercadorias, fomentando o desenvolvimento econômico local.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Trânsito
Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra
Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento
Há 30 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana
Educação
Unidade venceu entre quase 600 escolas e receberá R$ 80 mil por desempenho na alfabetização
Trânsito
Condutora sofreu escoriações e possível fratura
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS