Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 08:41

Buscar

Últimas notícias
X
Marinha e Aecopaxi

Parceria capacita pescadores e piloteiros em Aquidauana

Formação fortalece turismo e garante regularização para transporte de passageiros e comércio em embarcações

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 06:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Monumento de Aquidauana

A Aecopaxi, em parceria com a Marinha do Brasil, o 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão e outras instituições, está promovendo a capacitação de pescadores e piloteiros para obtenção da Carteira de Identificação e Registro (CIR) – documento que habilita profissionais a transportar passageiros e exercer atividades comerciais em embarcações.

Após o período de inscrições e exame médico, 35 candidatos foram classificados para a segunda etapa do processo, que será o teste de natação. A prova será aplicada pela Marinha no dia 14 de setembro de 2025, das 7h às 12h, nas dependências do 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão.

A capacitação teórica e prática terá início no dia 15 de setembro, com abertura oficial às 8h no auditório da UEMS. As aulas seguem até o dia 26 de setembro, no Distrito de Camisão. Os participantes selecionados são das cidades de Aquidauana, Anastácio, Camisão, Piraputanga e Palmeiras.

De acordo com os organizadores, a formação é uma importante ferramenta de fortalecimento do turismo na região, uma vez que garante aos piloteiros e pescadores maior segurança e regularização para o transporte de turistas e mercadorias, fomentando o desenvolvimento econômico local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Há vagas para auxiliar de linha de produção e campeiro em Aquidauana

Encontro

Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realiza 342ª reunião ordinária

Trânsito

Triciclo elétrico colide com carro e deixa vítima ferida em Aquidauana

Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra

Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento

Há 30 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana

Obras

Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra

Publicidade

Segundo dia

Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento

ÚLTIMAS

Educação

Escola indígena de Aquidauana conquista 1º lugar em premiação estadual

Unidade venceu entre quase 600 escolas e receberá R$ 80 mil por desempenho na alfabetização

Trânsito

Motociclista fica ferida após colisão com caminhão na Avenida Pantaneta

Condutora sofreu escoriações e possível fratura

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo