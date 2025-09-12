Parceria capacita pescadores e piloteiros em Aquidauana

Monumento de Aquidauana

A Aecopaxi, em parceria com a Marinha do Brasil, o 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão e outras instituições, está promovendo a capacitação de pescadores e piloteiros para obtenção da Carteira de Identificação e Registro (CIR) – documento que habilita profissionais a transportar passageiros e exercer atividades comerciais em embarcações.

Após o período de inscrições e exame médico, 35 candidatos foram classificados para a segunda etapa do processo, que será o teste de natação. A prova será aplicada pela Marinha no dia 14 de setembro de 2025, das 7h às 12h, nas dependências do 9° Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão.

A capacitação teórica e prática terá início no dia 15 de setembro, com abertura oficial às 8h no auditório da UEMS. As aulas seguem até o dia 26 de setembro, no Distrito de Camisão. Os participantes selecionados são das cidades de Aquidauana, Anastácio, Camisão, Piraputanga e Palmeiras.

De acordo com os organizadores, a formação é uma importante ferramenta de fortalecimento do turismo na região, uma vez que garante aos piloteiros e pescadores maior segurança e regularização para o transporte de turistas e mercadorias, fomentando o desenvolvimento econômico local.

