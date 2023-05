Parceria com mulheres indígenas gera renda com produção de pães para a merenda escolar de Aquidauana

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção e com apoio da Agraer, vem realizando ações de fomento à agricultura familiar em vários locais de Aquidauana, dentre eles, no Distrito de Taunay.

Um exemplo de sucesso da união de forças entre as mulheres indígenas e o Poder Público Municipal é a produção sustentável da Associação de Mulheres Vukapanavo (Aldeia Imbirussu) e da Associação das Mulheres Solidárias Terenas de Taunay-Ipegue (Aldeia Bananal), na região de Taunay.



Atualmente, no caso da Associação de Mulheres Vukapanavo, as indígenas fabricam e entrega para a merenda escolar da Rede Municipal cerca de 80 quilos de pães caseiros. Através de chamada pública da Secretaria Municipal de Educação, os pães são comprados e a associação entrega na SEMED.

A Secretaria Municipal de Educação que distribui para as escolas municipais pantaneiras e dos distritos os pães fabricados pela Associação de Mulheres Vukapanavo, como um alimento complementar da merenda escolar.

Com apoio da Secretaria Municipal de Produção de Aquidauana, a Associação de Mulheres Vukapanavo também está produzindo, por meio do extrativismo vegetal, alimentos à base de castanha de Cumbaru. Também são produzidos pelas mulheres da associação, as polpas de manga, tamarindo e melão.

Além da entrega dos alimentos para a merenda escolar, os produtos são vendidos na própria aldeia e em feiras que são realizadas em Aquidauana, Anastácio, Miranda, Campo Grande e Bonito.

De acordo com a presidente da associação Vukapanavo, Libertina da Silva Bueno, a associação nasceu de uma reunião realizada em Campo Grande com uma equipe do Programa Economia Solidária, em 2018.

Para que o sonho da associação se tornasse realidade, elas apresentaram à Administração Municipal o projeto de criação e receberam o apoio da Prefeitura de Aquidauana via Secretaria Municipal de Produção (SEMP).

A Prefeitura via SEMP disponibilizou uma equipe para a realização de um projeto e documentação da associação, visando dar legalidade e condições da associação trabalhar e vender para o setor público.

Com a documentação em dia, a associação conseguiu firmar um convênio com o município via Governo Federal, sendo beneficiadas com recursos da Lei Aldir Blanc para a compra de equipamentos para realizar a fabricação dos pães e os produtos à base de extrativismo. Na oportunidade, o convênio de R$ 10 mil oportunizou a compra de uma amassadeira de pão, armários para guardar a produção, pia e um forno industrial.

Atualmente, a fabricação dos produtos é realizada no prédio da subprefeitura no Distrito de Taunay. No local, há infraestrutura necessária para a fabricação dos produtos comercializados pelas mulheres da associação.

A prefeitura também apoiou a iniciativa de capacitação e de parcerias entre a Secretaria Municipal de Produção, Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE/UFMS), que ofereceu um Curso de Manipulação de Alimentos e Boas Práticas de Fabricação com Frutos Nativos do Cerrado e Pantanal para as mulheres indígenas daquela região.

A secretária de Produção do município, Paula Polini, que esteve presente conferindo a produção dos pães da Associação de Mulheres Vukapanavo, afirmou que a prefeitura incentiva a produção e compra os produtos da agricultura familiar para gerar renda, sustento e emprego nas comunidades.

“Temos orientação do prefeito Odilon para atender e dar todo o apoio que a agricultura familiar precisa no município. Via secretaria, temos disponibilizado apoio e meios para que a produção aumente e diversifiquem as culturas e produtos.

Trabalhamos em várias frentes e as aldeias têm correspondidos ao incentivo dado pela prefeitura. Uma prova disso, foi ver de perto a produção dos pães e eles chegando até a merenda dos alunos”, pontuou a secretária Paula Polini.

Conforme dados da SEMP, atualmente, os pequenos produtores da agricultura familiar indígena de Aquidauana não têm vendido somente para a prefeitura, mas já estão conseguindo comercializar a produção em várias instituições estaduais e federais.