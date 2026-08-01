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Aquidauana

Parceria com Simasul amplia oferta de empregos na Casa do Trabalhador

Entrevistas presenciais começam nesta segunda-feira; oportunidades são destinadas a mulheres e homens

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/08/2026 às 11:00

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá mais uma opção em Aquidauana. A Casa do Trabalhador firmou parceria com a Simasul Siderurgia – Indústria Siderúrgica para facilitar o recrutamento e a contratação de novos colaboradores da empresa.

A iniciativa permitirá que a equipe de recursos humanos da Simasul realize atendimentos presenciais todas as segundas-feiras na unidade, concentrando entrevistas e etapas do processo seletivo em um único local. As primeiras entrevistas estão marcadas para esta segunda-feira (03).

Segundo a coordenadora da Casa do Trabalhador, Maíra Begossi, a parceria aproxima os candidatos das vagas disponíveis e agiliza o encaminhamento de profissionais para a indústria.

As oportunidades são destinadas a homens e mulheres e contemplam os cargos de auxiliar de linha de produção, auxiliar de descarga, mecânico industrial, operador de máquinas, motorista de caminhão, supervisor de produção, analista de produção e técnico de segurança do trabalho.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador com currículo atualizado e documentos pessoais para participar da seleção. A unidade está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, bairro Alto, próximo ao Terminal Rodoviário, e atende ao público de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.

A parceria, segundo a Prefeitura de Aquidauana, busca reforçar a intermediação entre empresas e trabalhadores, contribuindo para ampliar a geração de emprego e renda e fortalecer o setor produtivo do município.

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