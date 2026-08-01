Parceria com Simasul amplia oferta de empregos na Casa do Trabalhador

Entrevistas presenciais começam nesta segunda-feira; oportunidades são destinadas a mulheres e homens
Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro
Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho terá mais uma opção em Aquidauana. A Casa do Trabalhador firmou parceria com a Simasul Siderurgia – Indústria Siderúrgica para facilitar o recrutamento e a contratação de novos colaboradores da empresa.
A iniciativa permitirá que a equipe de recursos humanos da Simasul realize atendimentos presenciais todas as segundas-feiras na unidade, concentrando entrevistas e etapas do processo seletivo em um único local. As primeiras entrevistas estão marcadas para esta segunda-feira (03).
Segundo a coordenadora da Casa do Trabalhador, Maíra Begossi, a parceria aproxima os candidatos das vagas disponíveis e agiliza o encaminhamento de profissionais para a indústria.
As oportunidades são destinadas a homens e mulheres e contemplam os cargos de auxiliar de linha de produção, auxiliar de descarga, mecânico industrial, operador de máquinas, motorista de caminhão, supervisor de produção, analista de produção e técnico de segurança do trabalho.
Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador com currículo atualizado e documentos pessoais para participar da seleção. A unidade está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1.895, bairro Alto, próximo ao Terminal Rodoviário, e atende ao público de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h.
A parceria, segundo a Prefeitura de Aquidauana, busca reforçar a intermediação entre empresas e trabalhadores, contribuindo para ampliar a geração de emprego e renda e fortalecer o setor produtivo do município.
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Trecho ficará fechado durante toda esta quinta-feira para trabalhos de manutenção
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Durante o evento, o secretário municipal de Saúde, João Fernando, destacou que iniciativas como essa fortalecem a agricultura familiar ao ensinar todas as etapas do processo produtivo, desde a extração legal da casca do barbatimão até sua utilização pela
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Ginecologista que prestava atendimento em Aquidauana explicou que o projeto nasceu da observação clínica, já que diversas pacientes relatavam o uso tradicional do chá da casca do barbatimão em banhos de assento e na higiene íntima feminina.
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