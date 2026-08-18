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Cultura aquidauanense

Parceria com Simasul garante novos uniformes à Banda Otávio Mongelli

Uniformes foram entregues na última semana; integrantes da banda celebram reconhecimento à cultura de Aquidauana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/08/2026 às 07:45

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Banda Municipal Otávio Mongelli ganhou novos uniformes por meio de parceria com a Simasul / Divulgação

A Banda Municipal Otávio Mongelli ganhou novos uniformes em uma ação que une cultura, tradição e apoio ao desenvolvimento artístico de Aquidauana. As vestimentas foram entregues na última sexta-feira (14), com patrocínio da Simasul Siderurgia, reforçando a parceria da empresa com iniciativas que valorizam a comunidade.

Mais do que renovar a identidade visual dos músicos, a entrega tem como objetivo incentivar a continuidade do trabalho desenvolvido pela banda, que há mais de cinco décadas participa de momentos importantes da vida cultural aquidauanense. Em 2026, a primeira apresentação no município está completando 53 anos.

Parceria com Simasul garante novos uniformes à Banda Otávio Mongelli3

Ao longo dessas décadas, a banda construiu uma trajetória marcada pela música, pela formação de jovens e pela preservação de uma tradição que atravessa gerações. Ensaios e apresentações fazem parte de um trabalho que vai além do aprendizado musical, envolvendo disciplina, convivência, dedicação e pertencimento à comunidade.

Atualmente, a Banda Municipal Otávio Mongelli está sob a regência do maestro Isaque Fonseca, que tem papel importante na condução dos músicos e na formação de novos talentos.

Parceria com Simasul garante novos uniformes à Banda Otávio Mongelli4

Parceria que valoriza a cultura

O patrocínio da Simasul possibilitou a aquisição dos novos uniformes e foi recebido pela banda como um reconhecimento à importância da cultura para Aquidauana.

A parceria também ganha significado especial diante da trajetória da própria empresa, que neste mês completa 21 anos de atuação em Aquidauana.

No caso da Banda Otávio Mongelli, o apoio chega diretamente a uma atividade que envolve arte, juventude e identidade cultural, permitindo que os integrantes representem Aquidauana com uma nova apresentação visual durante suas atividades.

Parceria com Simasul garante novos uniformes à Banda Otávio Mongelli2

Com os novos uniformes, a banda segue mantendo viva uma história iniciada há 53 anos e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para que novas gerações de músicos possam fazer parte desse legado.

Para os integrantes, o momento simboliza a continuidade de uma caminhada construída com muitos ensaios, apresentações e dedicação. Segundo eles, a expectativa é que o novo uniforme acompanhe a banda em novos momentos de sua trajetória, mantendo a música como uma das formas de preservar e celebrar a história de Aquidauana.

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