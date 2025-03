Parceria discute avanÃ§os na saÃºde dos pÃ©s em Aquidauana

Juliano Dervalho

O prefeito Mauro do Atlântico recebeu hoje, 13, a visita da equipe da Sociedade Brasileira de Podologia (SBP) – Regional de Mato do Grosso do Sul, sendo a presidente regional Diva Vieira, a 2ª tesoureira – Beatris Alessis e podóloga aquidauanense – Léia Frazão.

Estiveram presentes na agenda também a secretária municipal de Saúde e Saneamento – Sandra Calonga, a procuradora jurídica – Drª Catharine Marques e o chefe de gabinete - Anderson Meireles.

A equipe da regional da SBP contou como é o trabalho da entidade, falou sobre a importância da podologia na qualidade de vida, especialmente, na saúde e no tratamento de doenças graves como o Pé Diabético.

A presidente Diva Vieira e a tesoureira Beatris Alessis destacaram que a Prefeitura de Aquidauana é citada como referência para outros municípios, por ter incluído de forma pioneira em seu quadro de profissionais de provimento efetivo o cargo de podóloga, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Na oportunidade, também foram discutidos pontos importantes sobre as atualizações e informações das atribuições do podólogo dentro do Sistema Único de Saúde e, também, sobre o Projeto de Podologia, que visa o atendimento dos membros inferiores, pés diabéticos e pés de riscos na saúde da população.

Fonte: AGECOM

