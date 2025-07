Parceria garante nova praça na Vila Pinheiro

Juliano Dervalho/AGECOM

O anúncio foi feito nesta terça-feira (9), durante reunião entre o prefeito Mauro do Atlântico, o presidente da Câmara, vereador Éverton Romero, o empresário José Afonso Gonçalves e a diretora de comunicação da Simasul, Deisiely Alves. O grupo também realizou uma visita técnica à área onde a praça será construída, nos fundos do CMEI Dr. Antônio de Arruda Sampaio.

A Prefeitura de Aquidauana firmou uma parceria com a Câmara Municipal e a empresa Siderúrgica Simasul para a construção de uma nova praça na Vila Pinheiro. A iniciativa faz parte da estratégia da gestão municipal para enfrentar a queda de repasses estaduais, federais e da arrecadação própria, por meio de parcerias público-privadas (PPP).

O projeto, elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, prevê a instalação de parquinho infantil, quadra de areia, pista de caminhada, quiosques, academia da saúde e quadra esportiva. A obra será custeada em parceria entre a Prefeitura e a Simasul.

A praça vai atender principalmente crianças e adolescentes da Vila Pinheiro, que há anos aguardam um espaço adequado para lazer. “Essa será uma área de convivência para toda a comunidade. Agradeço ao empresário José Afonso pela sensibilidade em abraçar esse projeto”, afirmou o prefeito Mauro do Atlântico.

O presidente da Câmara, Éverton Romero, também destacou o impacto da iniciativa: “Quando o poder público e a iniciativa privada se unem, o maior beneficiado é o cidadão”.

Para o empresário José Afonso Gonçalves, a parceria reforça o compromisso da Simasul com Aquidauana. “É motivo de orgulho poder adotar e transformar essa área em um espaço útil para a população. Acreditamos no crescimento com qualidade de vida”, declarou.

A Administração Municipal informou que outros projetos de construção e revitalização de praças estão disponíveis para novas parcerias com empresas interessadas em contribuir com o desenvolvimento urbano e social da cidade.

