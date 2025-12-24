Paróquia de Aquidauana anuncia programação de missas de Natal

A Paróquia Imaculada Conceição, em Aquidauana (MS), divulgou em suas redes sociais a programação oficial das celebrações religiosas para o período de fim de ano, incluindo as missas de Natal (24 e 25 de dezembro).

Celebrações de Natal

As celebrações em torno do nascimento de Jesus começam na véspera de Natal, reunindo a comunidade em oração e louvor.

24 de dezembro (Véspera de Natal)

Comunidade São Pedro - 18:00

Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Vila Trindade) - 19:00

Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora - 19:00

Igreja Matriz - 19:30

25 de dezembro (Natal)

Igreja Matriz - 19:00

Comunidade Sagrada Família - 19:00