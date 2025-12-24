Paróquia de Aquidauana anuncia programação de missas de Natal

Confira os horários e locais de celebração das missas especiais dos dias 24 e 25 de dezembro
A Paróquia Imaculada Conceição, em Aquidauana (MS), divulgou em suas redes sociais a programação oficial das celebrações religiosas para o período de fim de ano, incluindo as missas de Natal (24 e 25 de dezembro).
Celebrações de Natal
As celebrações em torno do nascimento de Jesus começam na véspera de Natal, reunindo a comunidade em oração e louvor.
24 de dezembro (Véspera de Natal)
Comunidade São Pedro - 18:00
Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Vila Trindade) - 19:00
Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora - 19:00
Igreja Matriz - 19:30
25 de dezembro (Natal)
Igreja Matriz - 19:00
Comunidade Sagrada Família - 19:00
