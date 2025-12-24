Acessibilidade

24 de Dezembro de 2025 • 15:18

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Paróquia de Aquidauana anuncia programação de missas de Natal

Confira os horários e locais de celebração das missas especiais dos dias 24 e 25 de dezembro

Redação

Publicado em 24/12/2025 às 10:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Paróquia Imaculada Conceição, em Aquidauana (MS), divulgou em suas redes sociais a programação oficial das celebrações religiosas para o período de fim de ano, incluindo as missas de Natal (24 e 25 de dezembro).

Celebrações de Natal

As celebrações em torno do nascimento de Jesus começam na véspera de Natal, reunindo a comunidade em oração e louvor.

24 de dezembro (Véspera de Natal)
Comunidade São Pedro - 18:00
Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Vila Trindade) - 19:00
Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora - 19:00
Igreja Matriz - 19:30

25 de dezembro (Natal)
Igreja Matriz - 19:00
Comunidade Sagrada Família - 19:00

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Queda de moto deixa homem ferido em Aquidauana

Briga

Sumiço de pernil de porco termina em agressão em Anastácio

Festa

Piraputanga promove entrega de presentes de Natal para crianças

Associação de moradores conhece projeto de melhorias para Piraputanga

Escola Municipal de Piraputanga celebra formatura de 16 estudantes

Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento

Clima

Aquidauana terá calor e chance de chuva nesta terça-feira

Publicidade

Valorização Profissional

Ação solidária reúne servidores da limpeza urbana de Aquidauana

ÚLTIMAS

Mobilização social

Grêmios fortalecem protagonismo juvenil na prevenção à violência contra mulheres

Mais de 97% das nossas escolas contam com Grêmios Estudantis ativos, e a formação conjunta com a Secretaria de Estado da Cidadania e a Subsecretaria da Juventude

Artigos

Cantata de Natal emociona fiéis na Nações de Deus em Anastácio

Igreja realizou mais uma edição da Cantata de Natal, reunindo membros da igreja e a comunidade em uma noite marcada por louvor, adoração e celebração do nascimento de Jesus Cristo

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo