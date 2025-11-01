Paróquia de Aquidauana celebra Dia de Finados com missas nas comunidades

Conforme informado pela Pascom, as celebrações da noite ocorrerão normalmente nas comunidades / O Pantaneiro

A Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana divulgou a programação completa para as celebrações do Dia de Finados, a serem realizadas no domingo, 2 de novembro. A data, tradicional para os católicos, será marcada por momentos de oração e homenagens aos fiéis falecidos.

As celebrações matinais serão dedicadas exclusivamente aos cemitérios da região, tendo início às 6h de forma simultânea no Cemitério Municipal de Aquidauana e no Cemitério de Piraputanga. Às 7h, uma missa será celebrada no Cemitério Parque Cidade Natureza, localizado no bairro Dourado.

Após as homenagens nos campos santos, as atividades litúrgicas continuam no período noturno. Conforme informado pela Pascom, as celebrações da noite ocorrerão normalmente nas comunidades pertencentes à paróquia, dando continuidade aos momentos de reflexão e memória que caracterizam esta data de tradição e fé.

