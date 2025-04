Paróquia de Aquidauana convida fiéis para momento de oração pelo Papa Francisco

Divulgação

A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Aquidauana, promove nesta segunda-feira (22) uma celebração especial de oração pelo eterno descanso do Papa Francisco. A iniciativa é organizada pelo Apostolado da Oração – Rede Mundial de Oração pelo Papa –, e convida toda a comunidade a se unir em fé e gratidão.



O momento de oração será realizado às 15h, na Igreja Matriz, durante a Hora da Misericórdia. A cerimônia será dedicada à memória do Santo Padre, confiando sua alma à misericórdia de Deus e rendendo graças por sua vida e missão à frente da Igreja Católica.



Em nota, a paróquia destacou o convite à unidade da comunidade local: “Convidamos todos os fiéis a participarem deste momento de fé, gratidão e unidade com a Igreja, rendendo graças pela vida e missão daquele que nos guiou com coragem, ternura e firmeza no amor a Cristo.”



A celebração é aberta ao público e marca um momento de profunda comunhão com a Igreja em todo o mundo. A mensagem bíblica escolhida para inspirar o encontro foi retirada da segunda carta a Timóteo: “Se morremos com Cristo, com Ele também viveremos.” (2Tm 2,11)

