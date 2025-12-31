Acessibilidade

31 de Dezembro de 2025

Aquidauana

Paróquia de Aquidauana divulga horário das missas de Ano Novo

Confira o horário das missas dos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro

Redação

Publicado em 31/12/2025 às 07:15

A Paróquia Imaculada Conceição, em Aquidauana (MS), divulgou em suas redes sociais a programação oficial das celebrações religiosas para o período de fim de ano, incluindo as missas de Ano Novo (31 de dezembro e 1 de janeiro).

Celebrações de Ano Novo

As celebrações em torno da chegada de 2026 começam na véspera de Ano Novo, reunindo família e amigos para comemorar.

31 de dezembro (Véspera de Ano Novo)
Comunidade São Pedro - 18:00
Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora - 18:00
Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Vila Trindade) - 19:30
Igreja Matriz - 19:30

1° de janeiro (Ano Novo)
Igreja Matriz - 19:00 - Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus

Bodoquena

Bodoquena se prepara para o grande Reveillon 2026

O evento visa não apenas celebrar a chegada de um novo ciclo, mas também simbolizar esperança, união e renovação para toda a comunidade

Policial

Polícia intima agressores em Porto de Galinhas

Autores e barraca onde casal de turistas foi espancado é interditada

