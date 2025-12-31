Paróquia de Aquidauana divulga horário das missas de Ano Novo

A Paróquia Imaculada Conceição, em Aquidauana (MS), divulgou em suas redes sociais a programação oficial das celebrações religiosas para o período de fim de ano, incluindo as missas de Ano Novo (31 de dezembro e 1 de janeiro).

Celebrações de Ano Novo

As celebrações em torno da chegada de 2026 começam na véspera de Ano Novo, reunindo família e amigos para comemorar.

31 de dezembro (Véspera de Ano Novo)

Comunidade São Pedro - 18:00

Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora - 18:00

Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Vila Trindade) - 19:30

Igreja Matriz - 19:30

1° de janeiro (Ano Novo)

Igreja Matriz - 19:00 - Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus