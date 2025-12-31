Paróquia de Aquidauana divulga horário das missas de Ano Novo

Confira o horário das missas dos dias 31 de dezembro e 01 de janeiro
A Paróquia Imaculada Conceição, em Aquidauana (MS), divulgou em suas redes sociais a programação oficial das celebrações religiosas para o período de fim de ano, incluindo as missas de Ano Novo (31 de dezembro e 1 de janeiro).
Celebrações de Ano Novo
As celebrações em torno da chegada de 2026 começam na véspera de Ano Novo, reunindo família e amigos para comemorar.
31 de dezembro (Véspera de Ano Novo)
Comunidade São Pedro - 18:00
Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora - 18:00
Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Vila Trindade) - 19:30
Igreja Matriz - 19:30
1° de janeiro (Ano Novo)
Igreja Matriz - 19:00 - Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus
Violência
A facada atingiu a região do abdômen, provocando um corte superficial que se estendeu até próximo à axila.
Bodoquena
O evento visa não apenas celebrar a chegada de um novo ciclo, mas também simbolizar esperança, união e renovação para toda a comunidade
Policial
Autores e barraca onde casal de turistas foi espancado é interditada
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS