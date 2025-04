Paróquia de Aquidauana promove ação de evangelização em Aldeias Indígenas

Divulgação

Na manhã do último sábado (5), foi realizada a Missão EvangelizAção na Aldeia Bananal, promovida pela Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, por meio da ABIMC (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição), com apoio do Serviço de Animação Vocacional (SAV).



A ação teve como objetivo levar a presença da Igreja à comunidade indígena por meio da evangelização, da convivência fraterna e do serviço solidário. A programação incluiu a celebração da Santa Missa às 08h30, seguida de um bazar solidário, lanche partilhado com os participantes da aldeia e atividades com as crianças.



Ao todo, cerca de 70 voluntários participaram da missão — entre jovens, casais e membros da comunidade — que começou às 06h30 com um momento de oração e envio na casa paroquial. Com transporte organizado por voluntários, o grupo levou não apenas doações, mas principalmente atenção, carinho e alegria às crianças e famílias da Aldeia Bananal.



A missão reforça o compromisso da Paróquia com uma Igreja em saída, próxima dos que mais precisam, e valoriza o protagonismo dos leigos – especialmente dos jovens e casais – no processo evangelizador. A iniciativa também promove a cultura do encontro e fortalece os vínculos entre comunidades.

