Paróquia de Aquidauana realiza Almoço das Famílias neste domingo

Evento irá reunir comunidade para um delicioso churrasco e muita confraternização
A comunidade católica de Aquidauana se prepara para um momento especial de união e convivência. No próximo dia 19 de abril (domingo), será realizado o tradicional “Almoço das Famílias”, promovido pela Diocese de Jardim, por meio da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição.
O evento acontecerá no Clube Arpa, das 11h30 às 14h, reunindo fiéis, moradores e visitantes em um ambiente de fraternidade. A proposta é fortalecer os laços familiares e comunitários por meio de um almoço especial, marcado por acolhimento e partilha.
O cardápio inclui churrasco, arroz, salada, farofa e mandioca, oferecendo uma refeição completa ao valor de R$ 45,00 por pessoa. Crianças de até 7 anos não pagam. A organização também orienta os participantes a levarem pratos e talheres, já que o almoço será servido no local.
Mais do que uma refeição, o “Almoço das Famílias” representa um espaço de encontro e celebração, reforçando valores como solidariedade, fé e convivência entre as famílias da região.
A expectativa dos organizadores é de grande participação, consolidando o evento como uma importante tradição comunitária no calendário local.
TRÂNSITO
A batida aconteceu no amanhecer deste domingo, na rua Duque de Caxias, no bairro Alto
TRÂNSITO
Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional
QUEDA
Caso aconteceu na Duque de Caxias, no bairro Alto.
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