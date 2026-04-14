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Paróquia de Aquidauana realiza Almoço das Famílias neste domingo

Evento irá reunir comunidade para um delicioso churrasco e muita confraternização

Redação

Publicado em 14/04/2026 às 15:50

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A comunidade católica de Aquidauana se prepara para um momento especial de união e convivência. No próximo dia 19 de abril (domingo), será realizado o tradicional “Almoço das Famílias”, promovido pela Diocese de Jardim, por meio da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição.

O evento acontecerá no Clube Arpa, das 11h30 às 14h, reunindo fiéis, moradores e visitantes em um ambiente de fraternidade. A proposta é fortalecer os laços familiares e comunitários por meio de um almoço especial, marcado por acolhimento e partilha.

O cardápio inclui churrasco, arroz, salada, farofa e mandioca, oferecendo uma refeição completa ao valor de R$ 45,00 por pessoa. Crianças de até 7 anos não pagam. A organização também orienta os participantes a levarem pratos e talheres, já que o almoço será servido no local.

Mais do que uma refeição, o “Almoço das Famílias” representa um espaço de encontro e celebração, reforçando valores como solidariedade, fé e convivência entre as famílias da região.

A expectativa dos organizadores é de grande participação, consolidando o evento como uma importante tradição comunitária no calendário local.

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