Paróquia de Aquidauana realiza duas missas de Natal nesta noite

Pascom

Após a realização de diversas missas na véspera de Natal, celebradas ontem em diferentes comunidades, a Paróquia de Aquidauana segue com a programação natalina e promove, nesta noite (25), mais duas celebrações em homenagem ao nascimento de Jesus Cristo.

As missas de Natal estão programadas para acontecer hoje, às 19 horas, em dois locais distintos do município. Uma das celebrações será realizada na Igreja Matriz de Aquidauana, reunindo fiéis do centro e de bairros próximos. A outra missa acontecerá na Comunidade Sagrada Família, localizada no bairro Nova Aquidauana, atendendo os moradores da região.

As celebrações são momentos especiais de fé, oração e confraternização, marcando o encerramento das festividades natalinas e reforçando a mensagem de paz, amor e esperança que o Natal representa para os cristãos.

A Paróquia de Aquidauana convida todos os fiéis a participarem das missas, respeitando o espírito de união e fraternidade que caracteriza esta data tão significativa para a comunidade católica.