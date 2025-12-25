Paróquia de Aquidauana realiza duas missas de Natal nesta noite

Celebrações acontecerão hoje (25) na Igreja Matriz e Comunidade Sagrada Família às 19 horas
Pascom
Após a realização de diversas missas na véspera de Natal, celebradas ontem em diferentes comunidades, a Paróquia de Aquidauana segue com a programação natalina e promove, nesta noite (25), mais duas celebrações em homenagem ao nascimento de Jesus Cristo.
As missas de Natal estão programadas para acontecer hoje, às 19 horas, em dois locais distintos do município. Uma das celebrações será realizada na Igreja Matriz de Aquidauana, reunindo fiéis do centro e de bairros próximos. A outra missa acontecerá na Comunidade Sagrada Família, localizada no bairro Nova Aquidauana, atendendo os moradores da região.
As celebrações são momentos especiais de fé, oração e confraternização, marcando o encerramento das festividades natalinas e reforçando a mensagem de paz, amor e esperança que o Natal representa para os cristãos.
A Paróquia de Aquidauana convida todos os fiéis a participarem das missas, respeitando o espírito de união e fraternidade que caracteriza esta data tão significativa para a comunidade católica.
Aquidauana
Confira os horários e locais de celebração das missas especiais dos dias 24 e 25 de dezembro
Melhorias
A ação tem como objetivo reforçar a estrutura do serviço destinado ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional
Acidente
A ocorrência foi atendida pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar na região do Posto 21
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS