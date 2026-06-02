Paróquia de Aquidauana receberá ícone histórico de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

O ícone, que está na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Campo Grande criada em 1939 e inaugurada em 1941, percorre dioceses de Mato Grosso do Sul em celebração aos 160 anos da devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, destacando o ícone e a espiritualidade redentorista.

O ícone será acolhido no dia 14 de junho, às 07h30, no trevo em frente ao Hotel Fênix, de Anastácio. Às 08h, terá início a grande carreata e, às 08h30, a Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Aquidauana. Esta é uma visita especial e carregada de significado para os fiéis católicos. O ícone histórico de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica no presbitério do Santuário Estadual de Mato Grosso do Sul, estará na cidade como parte da programação comemorativa pelos 160 anos da devoção à Mãe do Perpétuo Socorro.

Após passar por um processo de restauração, a imagem que permanece exposta para veneração no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande iniciou uma peregrinação pelas dioceses sul-mato-grossenses. O objetivo é aproximar ainda mais os devotos da padroeira e fortalecer a fé das comunidades católicas espalhadas pelo Estado.

A visita faz parte da preparação para a IX Festa da Padroeira Estadual e celebra também a presença da espiritualidade redentorista em Mato Grosso do Sul. Durante a peregrinação, o ícone passará pelas sete catedrais das dioceses sul-mato-grossenses e também pela Matriz da Paróquia Imaculada Conceição, em Aquidauana, considerada um marco histórico da atuação dos Missionários Redentoristas na região.

Foi justamente em Aquidauana que, em 1930, os redentoristas se estabeleceram definitivamente no então Sul de Mato Grosso, contribuindo para a evangelização e o fortalecimento da Igreja Católica em diversas cidades do Estado.

A chegada do ícone à Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição representa um momento de grande emoção para os fiéis, que terão a oportunidade de rezar diante da imagem histórica e participar de celebrações especiais. A expectativa é reunir moradores da cidade e da região em uma demonstração de fé, devoção e gratidão à padroeira.

Segundo a organização da peregrinação, a iniciativa conta com o apoio dos bispos e sacerdotes das dioceses de Mato Grosso do Sul, reforçando a unidade da Igreja Católica e o papel das catedrais como centros da vida litúrgica e pastoral de cada região.

A visita do ícone histórico simboliza a presença materna de Nossa Senhora junto ao povo sul-mato-grossense, levando uma mensagem de esperança, proteção e renovação da fé às comunidades por onde passa.

A programação completa da visita em Aquidauana deverá ser divulgada nos próximos dias pela Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição e pela Diocese local.