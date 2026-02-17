Acessibilidade

17 de Fevereiro de 2026 • 08:45

Aquidauana

Paróquia divulga programação da Quarta-feira de Cinzas

Missas acontecerão na cidade e Distrito de Piraputanga

Redação

Publicado em 17/02/2026 às 07:00

Atualizado em 17/02/2026 às 07:32

A Paróquia Imaculada Conceição divulgou a programação especial para a Quarta-feira de Cinzas, que será celebrada no dia 18 de fevereiro, marcando o início do período da Quaresma para os fiéis católicos.

As celebrações terão missas com rito de imposição das cinzas em diversas comunidades pertencentes à paróquia, tanto em Aquidauana quanto no distrito de Piraputanga.

Na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as celebrações acontecerão às 6h e às 15h, com missa, novena e distribuição das cinzas.

Já às 18h, serão celebradas missas nas comunidades Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio, reunindo os fiéis para o momento de reflexão e oração que marca o início do tempo quaresmal.

Às 19h30, as celebrações ocorrerão nas comunidades São José e na Igreja Matriz da paróquia, também com a tradicional imposição das cinzas.

Em Piraputanga, na Comunidade São João Batista, a missa será realizada às 6h, permitindo que os fiéis do distrito participem logo nas primeiras horas do dia.

A Quarta-feira de Cinzas é um momento de profunda espiritualidade para os católicos, simbolizando penitência, conversão e renovação da fé. A Paróquia convida toda a comunidade a participar das celebrações e iniciar a Quaresma com espírito de oração e reflexão.

