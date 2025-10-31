Paróquia divulga programação de missas de Finados em Aquidauana

Reprodução

De acordo com a Pastoral da Comunicação (Pascom), as celebrações terão início às 6h, simultaneamente no Cemitério Municipal de Aquidauana e no Cemitério de Piraputanga. Em seguida, às 7h, haverá missa no Cemitério Parque Cidade Natureza, localizado no bairro Dourado.

A Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana divulgou a programação das missas do Dia de Finados, que serão celebradas na manhã deste sábado (2 de novembro) nos cemitérios da região.

As missas da manhã serão exclusivamente nos cemitérios, em homenagem aos fiéis falecidos. Já à noite, as celebrações ocorrerão normalmente nas comunidades paroquiais.

O Dia de Finados é uma data de tradição para os católicos, marcada por orações, homenagens e momentos de reflexão em memória daqueles que já partiram.

