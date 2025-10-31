Acessibilidade

31 de Outubro de 2025 • 11:54

Paróquia divulga programação de missas de Finados em Aquidauana

As celebrações terão início às 6h, simultaneamente no Cemitério Municipal de Aquidauana e no Cemitério de Piraputanga

Da redação

Publicado em 31/10/2025 às 08:59

Reprodução

A Paróquia Imaculada Conceição de Aquidauana divulgou a programação das missas do Dia de Finados, que serão celebradas na manhã deste sábado (2 de novembro) nos cemitérios da região.

De acordo com a Pastoral da Comunicação (Pascom), as celebrações terão início às 6h, simultaneamente no Cemitério Municipal de Aquidauana e no Cemitério de Piraputanga. Em seguida, às 7h, haverá missa no Cemitério Parque Cidade Natureza, localizado no bairro Dourado.

As missas da manhã serão exclusivamente nos cemitérios, em homenagem aos fiéis falecidos. Já à noite, as celebrações ocorrerão normalmente nas comunidades paroquiais.

O Dia de Finados é uma data de tradição para os católicos, marcada por orações, homenagens e momentos de reflexão em memória daqueles que já partiram.

