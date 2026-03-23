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ParÃ³quia Imaculada ConceiÃ§Ã£o divulga programaÃ§Ã£o da Semana Santa 2026

A programaÃ§Ã£o tem inÃ­cio nos dias 28 e 29 de marÃ§o, com o Domingo de Ramos da PaixÃ£o do Senhor

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 23/03/2026 Ã s 12:30

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ParÃ³quia Imaculada ConceiÃ§Ã£o / Arquivo/ O Pantaneiro

A Paróquia Imaculada Conceição divulgou a programação da Semana Santa 2026, que será realizada entre os dias 28 de março e 5 de abril, com celebrações em diversas comunidades

A programação tem início nos dias 28 e 29 de março, com o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, com celebrações nas comunidades em horários habituais.

No dia 30 de março (segunda-feira), será realizada a Hora Santa do Senhor, às 19h, também nas comunidades.

Já no dia 31 de março (terça-feira) ocorre a Procissão do Encontro, com concentração às 18h30 e início às 19h. Os homens saem da comunidade Perpétuo Socorro e as mulheres da Igreja Matriz, com encerramento na comunidade Nossa Senhora das Dores.

No dia 1º de abril (quarta-feira), a programação inclui novenas em honra à Mãe do Perpétuo Socorro às 6h e 15h, além de missa às 19h na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 23h, será realizado o Ofício de Trevas, na Igreja Matriz.

Na quinta-feira (2 de abril), ocorre a Missa da Ceia do Senhor e rito do Lava-Pés, com celebrações nos seguintes locais:

Comunidade Santa Rosa de Lima (Setor São Marcos), às 18h;

Comunidade Sagrada Família (Setor São Matheus), às 18h;

Comunidade Santa Terezinha (Setor São Lucas), às 19h30;

Igreja Matriz (Setor São João), às 19h30.

Ainda na quinta-feira, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento, das 21h à meia-noite, na Igreja Matriz.

Na sexta-feira (3 de abril), acontece a Celebração da Paixão do Senhor. A programação inclui adoração ao Santíssimo das 6h às 14h, celebração às 15h nas comunidades e, às 15h40, procissão e veneração ao Cristo Morto na Igreja Matriz. Às 19h, será realizado o Teatro da Paixão de Cristo, na Avenida Pantaneta.

No sábado (4 de abril), será celebrada a Vigília Pascal, às 18h, na Igreja Matriz.

A programação se encerra no domingo (5 de abril), com o Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, com missas em diferentes horários e comunidades:

7h: comunidades Nossa Senhora das Dores e Santo Antônio;

8h30: Igreja Matriz e comunidade Santa Terezinha;

18h: comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora Aparecida;

19h30: comunidades Nossa Senhora de Fátima, Santa Rosa de Lima e Igreja Matriz.

As celebrações serão realizadas nas comunidades e na Igreja Matriz, conforme a programação divulgada pela paróquia.




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