ParÃ³quia Imaculada ConceiÃ§Ã£o divulga programaÃ§Ã£o da Semana Santa 2026

ParÃ³quia Imaculada ConceiÃ§Ã£o / Arquivo/ O Pantaneiro

A Paróquia Imaculada Conceição divulgou a programação da Semana Santa 2026, que será realizada entre os dias 28 de março e 5 de abril, com celebrações em diversas comunidades



A programação tem início nos dias 28 e 29 de março, com o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, com celebrações nas comunidades em horários habituais.



No dia 30 de março (segunda-feira), será realizada a Hora Santa do Senhor, às 19h, também nas comunidades.



Já no dia 31 de março (terça-feira) ocorre a Procissão do Encontro, com concentração às 18h30 e início às 19h. Os homens saem da comunidade Perpétuo Socorro e as mulheres da Igreja Matriz, com encerramento na comunidade Nossa Senhora das Dores.



No dia 1º de abril (quarta-feira), a programação inclui novenas em honra à Mãe do Perpétuo Socorro às 6h e 15h, além de missa às 19h na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Às 23h, será realizado o Ofício de Trevas, na Igreja Matriz.



Na quinta-feira (2 de abril), ocorre a Missa da Ceia do Senhor e rito do Lava-Pés, com celebrações nos seguintes locais:



Comunidade Santa Rosa de Lima (Setor São Marcos), às 18h;



Comunidade Sagrada Família (Setor São Matheus), às 18h;



Comunidade Santa Terezinha (Setor São Lucas), às 19h30;



Igreja Matriz (Setor São João), às 19h30.



Ainda na quinta-feira, haverá adoração ao Santíssimo Sacramento, das 21h à meia-noite, na Igreja Matriz.



Na sexta-feira (3 de abril), acontece a Celebração da Paixão do Senhor. A programação inclui adoração ao Santíssimo das 6h às 14h, celebração às 15h nas comunidades e, às 15h40, procissão e veneração ao Cristo Morto na Igreja Matriz. Às 19h, será realizado o Teatro da Paixão de Cristo, na Avenida Pantaneta.



No sábado (4 de abril), será celebrada a Vigília Pascal, às 18h, na Igreja Matriz.



A programação se encerra no domingo (5 de abril), com o Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor, com missas em diferentes horários e comunidades:



7h: comunidades Nossa Senhora das Dores e Santo Antônio;



8h30: Igreja Matriz e comunidade Santa Terezinha;



18h: comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora Aparecida;



19h30: comunidades Nossa Senhora de Fátima, Santa Rosa de Lima e Igreja Matriz.



As celebrações serão realizadas nas comunidades e na Igreja Matriz, conforme a programação divulgada pela paróquia.









