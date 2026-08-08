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Paróquia Imaculada Conceição manifesta pesar pela morte de João Jackson

Morador de Aquidauana, piloto de motocross participou recentemente do Encontro de Casais com Cristo ao lado da esposa; sepultamento acontece neste sábado, em Anastácio

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/08/2026 às 10:48

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João Jackson foi lembrado pela Paróquia Imaculada Conceição pelo testemunho de simplicidade e alegria / Reprodução/Redes sociais

A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição e o ECC (Encontro de Casais com Cristo) manifestaram pesar pela morte de João Jackson da Silva Pinto, de 40 anos. Ele era morador de Aquidauana e conhecido pela paixão pelo motocross. João morreu na madrugada desta sexta-feira (07), na Santa Casa de Campo Grande, após permanecer internado por conta de um acidente.

O caso ocorreu no dia 14 de junho, envolvendo um UTV (veículo utilitário off-road). Desde então, o piloto permaneceu hospitalizado e, apesar do período de internação e dos esforços das equipes médicas, não resistiu.

Apaixonado pelo motocross, João também integrava o grupo J3 Racing e era conhecido entre amigos e praticantes do esporte pelo entusiasmo e dedicação às atividades off-road. A notícia de sua morte causou consternação entre familiares, amigos e integrantes da comunidade esportiva de Aquidauana e região.

Natural de Pernambuco, João deixa a esposa, Maristela, e dois filhos. Ele também havia participado, no último ano, do Encontro de Casais com Cristo ao lado da companheira. Em nota, a paróquia destacou a presença do casal e o testemunho deixado por João durante sua passagem pelo grupo, marcado por citar a simplicidade e a alegria em caminhar com a comunidade.

O velório teve início às 20h desta sexta-feira, na Pax Universal, em Aquidauana, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens. O sepultamento está marcado para as 11h deste sábado (08), no Cemitério Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Anastácio.

Nota de pesar

"Neste momento de dor, elevamos nossas preces para que o Senhor da Vida o receba em Sua infinita misericórdia, concedendo-lhe o descanso eterno, e fortaleça Maristela, seus filhos e toda a família com o consolo da fé e a certeza de que Cristo venceu a morte.

'Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.' (Jo 11,25)

À família enlutada, nossa solidariedade, carinho e orações.

Descanse em paz, João Jackson. Que Deus o acolha em Sua glória eterna."

Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição/Encontro de Casais com Cristo

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