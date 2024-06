Parque da Lagoa Comprida de Aquidauana será revitalizado

Divulgação

O governador Eduardo Riedel (PSDB) e Prefeito Odilon Ribeiro de Aquidauana assinaram a ordem de serviço da obra de revitalização do Parque da Lagoa Comprida. A solenidade aconteceu na manhã de hoje, 10, no próprio parque.

Na solenidade, o governador Eduardo Riedel destacou o significado da obra para o lazer e parceria entre os poderes públicos, que vão assegurar a sua implementação.

“Quando Mato Grosso do Sul consegue no ano passado investir 18% da sua receita corrente líquida é porque as reformas foram feitas e sobrou recursos e construindo um modelo de gestão que nos trouxe até aqui. No começo deste ano, conversei com os 79 prefeitos, junto com a Assembleia Legislativa e a Bancada Federal, para discutir o que era a prioridade para cada município. E foi unânime tanto da parte do Executivo quanto da parte do Legislativo Municipal que a Lago era a prioridade para a Aquidauana", frisa Riedel.

O prefeito Odilon Ribeiro afirmou que a obra, com certeza, vai transformar a cidade. “Essa obra geograficamente é no coração da cidade. Essa lagoa com essa visão linda que nós estamos tendo aqui hoje terá quadra de esportes, quadra de skate, lazer. São grandes investimentos em infraestrutura e lazer".

A intervenção vai garantir a pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e implantação de uma ciclovia no entorno da área, que é dotada de belezas naturais e fica localizada em região central da cidade.

“Vai permitir que a população possa ter uma área de lazer, uma área de contemplação, equipamentos públicos que podem atrair todo os municípios do entorno. Um parque que melhora a qualidade, além do cuidado ambiental e pavimentação asfáltica. São quase oito milhões em obras de pavimentação e recapeamento”, completou.