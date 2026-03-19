Parque da Lagoa Comprida vai sediar a 1Âª Caminhada e Corrida Mulheres em Movimento

A iniciativa tem como objetivo valorizar as mulheres, incentivar a prÃ¡tica de atividades fÃ­sicas / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Vem aí um evento ao ar livre para celebrar o mês das mulheres. Neste sábado, dia 21, o Parque Municipal da Lagoa Comprida será palco da 1ª Caminhada e Corrida Mulheres em Movimento. A largada está marcada para as 7h30, reunindo esporte, saúde e lazer para toda a comunidade de forma gratuita.

O evento contará com uma programação diversificada, incluindo sorteio de brindes, atividades de esporte e lazer, e cuidados com a saúde. Serão oferecidos serviços como aferição de pressão arterial, testes rápidos e vacinação para o público prioritário, promovendo bem-estar e prevenção.

A iniciativa tem como objetivo valorizar as mulheres, incentivar a prática de atividades físicas e proporcionar um momento de integração familiar em um dos principais cartões-postais da cidade.

O evento tem apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio das Secretarias Municipais de Saúde, de Cultura e Turismo e de Esporte e Lazer, e é uma realização da vereadora Ana Saravy.

A organização convida toda a população a participar dessa manhã especial dedicada às mulheres. Venha trazer sua família e faça parte desse momento de cuidado, bem-estar e valorização da mulher.

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