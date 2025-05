Parque da Lagoa recebe evento ambiental neste sábado

Assessoria de Comunicação

Neste sábado, 24 de maio, o Parque Municipal da Lagoa Comprida, em Aquidauana, será palco de uma programação especial em comemoração à Semana do Meio Ambiente 2025. O evento é promovido pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Aquidauana, com o apoio da Prefeitura Municipal e parceria com o 9º Batalhão de Engenharia de Combate – Batalhão Carlos Camisão.

A programação começa às 8h, com a realização de trilhas ecológicas, e retorna a partir das 15h com diversas atividades como arvorismo, canoagem, circuito de airsoft, parede de escalada, passeio de bote, tirolesa e travessia, encerrando às 20h.

Voltado para todas as idades, o evento tem como objetivo promover a conscientização ambiental por meio de experiências práticas em contato com a natureza. Todas as atividades são gratuitas e abertas à comunidade.

A ação integra as celebrações da Semana do Meio Ambiente e reforça o compromisso do município com a preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

