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Apagão

Parte do MS amanhece sem energia elétrica nesta quarta-feira

Municípios de Aquidauana, Anastácio e Dois Irmaos do Buriti registraram a queda do fornecimento do serviço; Empresa ainda náo se manifestou

Redação

Publicado em 05/08/2026 às 07:03

Atualizado em 05/08/2026 às 07:28

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Aquidauana, Anastácio e Dois Irmaos do Buriti amanheceram sem energia elétrica nesta quarta-feira (5). O fornecimento foi interrompido por volta das 6h20, deixando diversos bairros das cidades e distritos da região sem eletricidade.

A queda de energia afetou a rotina da população logo nas primeiras horas do dia. Escolas enfrentaram dificuldades para iniciar as atividades, enquanto unidades de saúde precisaram adaptar o atendimento devido à interrupção no fornecimento de energia.

Além dos serviços públicos, moradores também relataram transtornos em residências e estabelecimentos comerciais, que tiveram suas atividades prejudicadas. A falta de energia comprometeu o funcionamento de equipamentos, sistemas de internet e outros serviços essenciais.

Até o momento, as causas da interrupção não foram oficialmente informadas.

A população segue aguardando a normalização do serviço, enquanto os impactos do apagão continuam sendo sentidos em diferentes pontos de Aquidauana, Anastácio e dos distritos da região.

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