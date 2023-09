Participantes da 1º Corrida Inclusiva já se preparam para evento em Aquidauana

Corrida acontece às 16h / O Pantaneiro

Neste sábado, dia 16 de setembro, Aquidauana vira palco da primeira edição da Corrida Inclusiva, um evento que promove a inclusão e a solidariedade em prol da semana nacional da pessoa com deficiência intelectual múltipla. Os participantes já se preparam para o evento que acontece no período da tarde.

A largada marcada para as 16h, em frente à Igreja Matriz, e a corrida promete ser um momento de celebração e engajamento da comunidade.

A 1ª Corrida Inclusiva de Aquidauana é uma iniciativa que faz parte do calendário de programações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla, e sua proposta vai muito além da competição esportiva. Os organizadores buscaram criar um evento que unisse esporte, inclusão social e solidariedade.

Para participar da corrida, os atletas tiveram a oportunidade de se inscrever doando 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições de caridade locais.

O evento contará com diversas modalidades, garantindo a participação de pessoas de todas as idades. A categoria "Kids" é voltada para crianças de 6 a 12 anos, com um percurso de 50 metros, proporcionando uma experiência esportiva inclusiva desde a infância. Já as corridas adultas oferecerão percursos de 3 km e 5 km, dando oportunidade para atletas de diferentes níveis de condicionamento físico participarem e se desafiarem.

Sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla é um evento de âmbito nacional que visa promover a conscientização sobre as necessidades e desafios enfrentados por indivíduos com deficiência intelectual múltipla, bem como promover a inclusão e a igualdade de oportunidades para essa população. A 1ª Corrida Inclusiva de Aquidauana é um dos eventos que compõem essa iniciativa, demonstrando o compromisso da comunidade em apoiar essa causa importante.