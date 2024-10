Passageira de moto cai e mototaxista foge em Aquidauana

Corpo de Bombeiros socorreu a vítima / O Pantaneiro, Arquivo

Passageira, de 40 anos, ficou ferida após cair da moto em que estava quando caiu. O acidente ocorreu na manhã de ontem (29), na estrada do Pequi, em Aquidauana. Depois da queda, o mototaxista fugiu.

Segundo informações obtidas pelo O Pantaneiro, por volta das 9h45, o Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima sendo transportada em uma camionete.

A mulher estava consciente e relatou que era passageira de uma moto quando caiu. O mototaxista não prestou socorro e fugiu.

A vítima estava consciente e orientada, com suspeita de fratura no membro superior esquerdo, entorse no membro inferior esquerdo e escoriações no membro superior direito.

A guarnição realizou as medidas de primeiros socorros no local e a transportou até o Pronto Socorro, onde ficou sob cuidados médicos.