Passos firrmes: casal de Aquidauana celebra união com ensaio fotográfico de tênis

Jhonatan Pedroso e Naise oficializaram sua união na capela da Casa Paroquial de Aquidauana, celebrando não apenas o amor, mas também a transformação que o esporte trouxe para suas vidas. O casal, que já vivia junto há 12 anos e era casado no civil há sete, decidiu dar esse passo significativo, recebendo as bênçãos de Deus na cerimônia religiosa.



O grande diferencial do casamento foi o ensaio fotográfico, onde os noivos usaram tênis esportivos para simbolizar a mudança que a corrida trouxe para suas vidas. Para Jhonatan, a prática esportiva começou como parte de um processo de emagrecimento, no qual ele perdeu 55 quilos ao enfrentar a obesidade. A transformação serviu de exemplo e motivação para Naise, que também passou a treinar e participar de provas de corrida.



"Estamos há 12 anos juntos, sete anos de casamento no civil, e o que faltava em nossa vida era o matrimônio com as bênçãos de Deus. Sentimos que já havia passado da hora de casar na igreja e decidimos dar esse passo juntos", relatou Jhonatan. "A corrida mudou totalmente nossa vida para melhor. Por isso, neste dia tão importante, decidimos fazer o ensaio com os tênis, pois eles simbolizam essa transformação, deixando para trás o sedentarismo e adotando hábitos saudáveis", acrescentou.



A influência do esporte se estendeu à família, e até os filhos do casal já seguem o exemplo dos pais, caminhando semanalmente. O primogênito, Guilherme, se prepara para sua primeira prova oficial de corrida em dezembro de 2025, inspirando-se nos pais que já participam regularmente de competições.



Um dos desafios mais marcantes para Jhonatan e Naise foi a prova Bonito 21K, em dezembro de 2024. No ano seguinte, o filho mais velho do casal também entrará no mundo das competições, participando do mesmo evento.