Pasta encontrada: moradora agradece mobilização após matéria do O Pantaneiro

Arquivo Pessoal

A pasta com documentos pessoais que havia sido perdida em Aquidauana foi encontrada e devolvida à proprietária Amanda Maidana nesta segunda-feira (16). O material foi entregue com todo o conteúdo intacto, trazendo alívio e gratidão à família.

A moradora Amanda havia feito um apelo público após perder uma pasta branca com detalhe azul contendo documentos pessoais dela, do esposo Alan Santos e das filhas Anna Laura e Alice Valentina. Entre os itens estavam RG, CPF, carteirinhas de vacinação, certidões de nascimento e exames médicos realizados no Hospital Regional de Campo Grande.

A situação gerou grande preocupação, especialmente porque Amanda precisava dos documentos para uma consulta médica agendada em Campo Grande no próximo dia 25. Ela relatou que uma das filhas nasceu prematura e necessita de acompanhamento médico contínuo, tornando a recuperação da pasta ainda mais urgente.

Após a publicação da reportagem pelo O Pantaneiro, houve grande mobilização da população nas redes sociais e grupos de mensagens, com compartilhamentos e apoio da comunidade na tentativa de localizar o material. A repercussão foi fundamental para que a pasta fosse encontrada e devolvida rapidamente.

A família agradeceu à pessoa que localizou e realizou a devolução, bem como a todos que ajudaram a compartilhar a informação. O desfecho positivo reforça a força da solidariedade e da união da comunidade aquidauanense em momentos de necessidade.