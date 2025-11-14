Pastor Beto será velado nesta sexta-feira em Aquidauana

Despedida acontece a partir das 11h na PAX Universal
Arquivo Pessoal
O velório do pastor Beto, líder do Projeto Mão Amiga, acontece a partir das 11h desta sexta-feira (14) na Pax Universal, em Aquidauana. O enterro está programado para acontecer às 15h. O pastor morreu após um acidente de trânsito ocorrido na noite de quinta-feira (13), na Rua Francisco Pereira Alves, nas proximidades da Trans Delta.
Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o pastor foi encontrado inconsciente ao solo, com ferimentos graves na cabeça e perna direita, além de exposição de massa encefálica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mas não resistiu.
Conforme o registro policial, o motociclista seguia sentido CAIC–Exposição quando colidiu na quina traseira de um caminhão estacionado, perdeu o controle e bateu de frente em um Fiat Argo que trafegava no sentido oposto.
Amigos relataram que o pastor havia adquirido a motocicleta recentemente, realizando um sonho antigo. Ele deixa um filho.
O Projeto Mão Amiga, liderado por Beto, desenvolvia ações de acolhimento e apoio social na cidade. A Polícia Militar esteve no local do acidente e o caso segue sob investigação para apuração das causas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Aquidauana oferece 30 vagas de emprego nesta quinta-feira
Aquidauana escapa de temporal e tem previsão de chuva nesta quinta-feira
Defesa Civil emite alerta de tempestade para Aquidauana
Economia
Projeção é de 332,7 milhões de toneladas, após recorde histórico em 2025
Educação
Em Aquidauana, há 10 vagas disponíveis para o curso de Libras Básico III, com aulas às quintas-feiras, das 19h às 22h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS