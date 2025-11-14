Pastor Beto será velado nesta sexta-feira em Aquidauana

Arquivo Pessoal

O velório do pastor Beto, líder do Projeto Mão Amiga, acontece a partir das 11h desta sexta-feira (14) na Pax Universal, em Aquidauana. O enterro está programado para acontecer às 15h. O pastor morreu após um acidente de trânsito ocorrido na noite de quinta-feira (13), na Rua Francisco Pereira Alves, nas proximidades da Trans Delta.



Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o pastor foi encontrado inconsciente ao solo, com ferimentos graves na cabeça e perna direita, além de exposição de massa encefálica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mas não resistiu.



Conforme o registro policial, o motociclista seguia sentido CAIC–Exposição quando colidiu na quina traseira de um caminhão estacionado, perdeu o controle e bateu de frente em um Fiat Argo que trafegava no sentido oposto.



Amigos relataram que o pastor havia adquirido a motocicleta recentemente, realizando um sonho antigo. Ele deixa um filho.



O Projeto Mão Amiga, liderado por Beto, desenvolvia ações de acolhimento e apoio social na cidade. A Polícia Militar esteve no local do acidente e o caso segue sob investigação para apuração das causas.

