14 de Novembro de 2025 • 13:05

Luto

Pastor Beto será velado nesta sexta-feira em Aquidauana

Despedida acontece a partir das 11h na PAX Universal

Da redação

Publicado em 14/11/2025 às 11:21

Atualizado em 14/11/2025 às 12:15

Arquivo Pessoal

O velório do pastor Beto, líder do Projeto Mão Amiga, acontece a partir das 11h desta sexta-feira (14) na Pax Universal, em Aquidauana. O enterro está programado para acontecer às 15h. O pastor morreu após um acidente de trânsito ocorrido na noite de quinta-feira (13), na Rua Francisco Pereira Alves, nas proximidades da Trans Delta.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o pastor foi encontrado inconsciente ao solo, com ferimentos graves na cabeça e perna direita, além de exposição de massa encefálica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mas não resistiu.

Conforme o registro policial, o motociclista seguia sentido CAIC–Exposição quando colidiu na quina traseira de um caminhão estacionado, perdeu o controle e bateu de frente em um Fiat Argo que trafegava no sentido oposto.

Amigos relataram que o pastor havia adquirido a motocicleta recentemente, realizando um sonho antigo. Ele deixa um filho.

O Projeto Mão Amiga, liderado por Beto, desenvolvia ações de acolhimento e apoio social na cidade. A Polícia Militar esteve no local do acidente e o caso segue sob investigação para apuração das causas.

