Pastor Idelfonso morre em Aquidauana

Nesta sexta-feira, 27 a comunidade da Igreja Assembleia de Deus Missões de Aquidauana e Anastácio lamenta profundamente o falecimento do Pastor Idelfonso Oliveira da Silva, aos 75 anos de idade.

Pastor Idelfonso serviu como vice-presidente da igreja com dedicação e compromisso por mais de 15 anos. Além de seu serviço religioso, o Pastor Idelfonso era conhecido como um habilidoso alfaiate. Durante 19 anos, ele trabalhou na alfaiataria do Sr. Buba, demonstrando talento e paixão por sua profissão.

Posteriormente, ele continuou seu ofício em sua casa até seu último dia. Deixa para trás sua amada esposa, Elizabeth Niz, seus filhos Paulo Afonso de Jesus Silva e Luiz Henrique de Jesus Silva, bem como 4 netos e 4 bisnetos, que sempre foram uma fonte de orgulho e alegria para ele.

O velório em memória do Pastor Idelfonso ocorrerá na sede da igreja, localizada na Rua Cassemiro Bruno, 554, no bairro Alto em Aquidauana. A despedida final está marcada para as 16h30, quando ele será sepultado.

A comunidade se reúne para honrar a memória desse líder espiritual e homem de grande habilidade, cujo legado perdurará nas vidas daqueles que teve o privilégio de conhecer. Nossas mais profundas condolências à família e amigos enlutados.