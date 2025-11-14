Pastor morre após colisão envolvendo três veículos em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Um homem identificado como pastor Beto, líder do Projeto Mão Amiga, morreu após se envolver em um acidente de trânsito ocorrido na noite de quinta-feira (14), em Aquidauana.



O acidente aconteceu por volta das 22h14, na Rua Francisco Pereira Alves, próximo à Trans Delta, e envolveu três veículos. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o pastor foi encontrado inconsciente ao solo, com trauma na face e crânio, exposição de massa encefálica e suspeita de fratura na perna direita. Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Aquidauana, mas não resistiu aos ferimentos.







De acordo com o registro da ocorrência, o motociclista seguia sentido CAIC–Exposição, quando colidiu na quina traseira de um caminhão estacionado, perdeu o controle da moto e acabou batendo de frente em um Fiat Argo que trafegava na direção contrária.



Amigos relataram que o pastor havia adquirido a motocicleta recentemente, um sonho pessoal que havia realizado após anos de trabalho. Ele deixa um filho.



A Polícia Militar esteve no local e adotou as medidas de praxe. As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.





