Pastoral da Criança de Aquidauana marca presença em Encontro Nacional

Centenas de peregrinos de todas as regiões do Brasil estiveram em Curitiba, capital do estado do Paraná, para participar do Jubileu da Esperança, Encontro Nacional promovido pela Pastoral da Criança nos dias 06 e 07 de dezembro. Entre eles, um grupo animado e cheio de fé partiu de Aquidauana, levando consigo a força e o compromisso que marcam o trabalho pastoral no município. A delegação sul-mato-grossense reuniu 7 Dioceses e foi conduzida pela coordenadora estadual da Pastoral da Criança, Suely Lynch, que liderou a organização e o deslocamento das demais voluntárias. De Aquidauana também estiveram presentes cinco líderes voluntárias.

O Jubileu da Esperança reuniu cerca de 2 mil líderes voluntários da Pastoral da Criança, em uma programação que celebra os 42 anos de atuação da entidade. As atividades começaram no sábado, no Museu da Vida, no bairro Mercês, onde os participantes puderam acompanhar oficinas de formação, apresentações culturais e momentos de espiritualidade. Para as voluntárias de Aquidauana, o encontro é a oportunidade de ampliar conhecimentos e trocar experiências sobre ações que transformam a vida de milhares de famílias.

No domingo, a programação ganha um caráter simbólico: os peregrinos se reúnem novamente no Museu da Vida para a tradicional caminhada até a Catedral de Curitiba, onde será celebrada a missa de encerramento do evento. A procissão reúne líderes de diversas regiões do país, todos carregando faixas, símbolos e testemunhos de suas comunidades.

Segundo Dom Frei Severino Clasen, Arcebispo de Maringá e presidente da Pastoral da Criança, o evento está em sintonia com o Ano Jubilar de 2025, convocado pela Igreja Católica.

Na foto, Maria Inês Monteiro de Freitas, Coordenadora Nacional da Pastoral da Criança; Dom Frei Severino Clasen, ofm, Presidente do Conselho Diretor da Pastoral da Criança; Suely Lynch, Coordenadora Estadual da Pastoral da Criança

A Pastoral da Criança é reconhecida nacionalmente por sua atuação comunitária. Atualmente, acompanha mais de 200 mil crianças e 16 mil gestantes em todo o Brasil, graças ao trabalho de cerca de 26 mil voluntários. Em Aquidauana, o grupo liderado por Suely Lynch tem desempenhado papel fundamental no apoio às famílias mais vulneráveis, com ações focadas em saúde, nutrição, desenvolvimento infantil e cidadania.

Para as voluntárias aquidauanenses, participar do Jubileu da Esperança é mais que uma viagem: é a confirmação de um compromisso que se renova diariamente. “É emocionante ver tantas pessoas de diferentes estados unidas pelo mesmo propósito. A gratidão transforma a maneira como enxergamos a vida. Ao reconhecermos o valor de cada experiência, das pessoas ao nosso redor até mesmo dos desafios que enfrentamos", relatou Suely durante a chegada da delegação à capital paranaense.

O retorno das voluntárias trouxe para Aquidauana novos aprendizados, histórias e a inspiração de continuar a missão que há décadas transforma vidas em todo o país.