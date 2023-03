Patrulha Mirim de Aquidauana promove atividades no Dia Mundial da Água

Divulgação

Os alunos do Projeto Patrulha Mirim de Aquidauana, acompanhados de Policiais Militares, desenvolveram atividades educativas alusivas ao Dia Municipal da Água, 22 de março. Eles distribuíram panfletos e copos de água, cedidos pela empresa de Saneamento Básico (SANESUL).

A ação que aconteceu na sexta-feira (24), nas ruas do Centro de Aquidauana, envolvendo as 55 crianças da Patrulha Mirim. As crianças estavam acompanhadas das monitoras: Adriana Azevedo e Thays Franco, da coordenadora do projeto: Márcia Tozani, o coordenador policial militar: capitão Marcos Izeki, o monitor militar: cabo PM Gilmar Cabral, e guarnições da Polícia Militar.

“Pensamos em uma atividade em que nossos alunos estudassem a importância da água e pudessem compartilhar o conhecimento com a sociedade. Trabalhamos o Dia Mundial da Água e os alunos foram até a população, explicando a urgência em parar de desperdiçar água. Agradecemos a parceria essencial da Sanesul de Aquidauana nessa iniciativa”, explicou Márcia Tozani.