Patrulha Mirim participa da Semana de Ciência e Tecnologia em Aquidauana

A Semana de Ciência e Tecnologia 2025 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Aquidauana, teve início nesta semana e segue até o dia 10 de outubro. O evento é realizado de forma presencial e aborda o tema “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”.



Durante a programação, são realizadas palestras, minicursos, oficinas, mesas-redondas e outras atividades voltadas à educação científica e social.



Nos dias 8 e 9 de outubro, 55 alunos do projeto social Patrulha Mirim, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar, participaram das atividades da Semana de Ciência e Tecnologia.



Os estudantes visitaram a Feira de Ciência e Tecnologia (FECIAQ), onde conheceram projetos de pesquisa, experimentos e exposições de diversas áreas do conhecimento. Também participaram da Mostra de Cursos e Profissões, que apresentou as opções de cursos técnicos e superiores ofertados pelo IFMS Aquidauana.



A Coordenadoria de Controle de Vetores de Aquidauana também participou da programação, apresentando ao público os materiais e equipamentos utilizados nas ações de combate às endemias. A equipe realizou ainda testes de eficiência do projeto “Produção de Velas Aromáticas Caseiras com Ação Repelente contra o Mosquito Aedes aegypti”, desenvolvido em parceria com a Escola Municipal Nero Menezes de Ávila, de Dois Irmãos do Buriti, localizada no Distrito de Palmeiras.



O projeto foi premiado em 1º lugar na categoria Ciências Biológicas e da Saúde – Ensino Fundamental. Nesta sexta-feira (10), a equipe de Controle de Vetores visitará a Escola Nero Menezes, para auxiliar na apresentação do projeto à comunidade escolar, reforçando o trabalho de educação científica e prevenção ao mosquito Aedes aegypti.

