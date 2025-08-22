Patrulha Mirim promove ação de conscientização do Agosto Lilás

Gabriela Bernardes / AGECOM

Durante o evento, os jovens apresentaram trabalhos sobre respeito e proteção às mulheres, e o grupo de teatro da Escola Estadual Cívico-Militar Maria Corrêa Dias, de Anastácio, encenou um musical voltado à reflexão sobre violência doméstica. A programação também contou com a participação de projetos comunitários, como o Quebrando o Silêncio, da Igreja Adventista do 7º Dia, e o Ministério de Motociclistas Adventistas.

Na noite de quarta-feira (21), o Projeto Patrulha Mirim, desenvolvido pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma programação especial envolvendo 55 crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. A atividade fez parte da campanha Agosto Lilás, dedicada à conscientização e combate à violência contra a mulher.

Entre os presentes estavam autoridades e profissionais da rede de proteção: o secretário de Assistência Social Clériton Alvarenga, a supervisora da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres Josilene Rosa, a Defensora Pública Janaína Sant’Ana, a delegada Isabelle Sentinelo, a psicóloga Letícia Panachuki, o coordenador do Núcleo de Emprego e Renda Kleber Gaeta, a Sgt. Nádia Martins do Programa Mulher Segura (Promuse) e o comandante do 7º BPM, Tenente-Coronel Willian Silva Nascimento.

Durante a programação, os profissionais abordaram temas como a Lei Maria da Penha, os diferentes tipos de violência, a importância da denúncia, o funcionamento da Delegacia de Atendimento à Mulher, o monitoramento de vítimas pelo Promuse e a geração de renda por meio de cursos de capacitação.

O secretário Clériton Alvarenga destacou o impacto da ação na formação de crianças conscientes: “Eventos como este contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados no respeito e na valorização da vida das mulheres.”

A coordenadora do projeto, Márcia Tozani, e o monitor PM Gilmar agradeceram o apoio da Prefeitura, do comando do 7º BPM e do CPA 3, representado pelo coronel Anderson Resende, reforçando a importância de iniciativas que transformam crianças e adolescentes em multiplicadores de conhecimento e agentes de mudança.

