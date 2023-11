Patrulha Mirim recebe certificado de Informática Básica

Alunos receberam certificado / Rafael Dias

Na manhã dessa quinta-feira, 23, foi realizada a Cerimônia de certificação em Informática Básica de jovens do projeto Patrulha Mirim, no auditório do 7º Batalhão de Polícia Militar.

O projeto de informática básica foi idealizado pela Polícia Militar de Aquidauana, e contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, do IFMS – Campus Aquidauana, e do Poder Judiciário.

O curso teve o objetivo de estimular a mente das crianças e adolescentes através da tecnologia, potencializando seu desenvolvimento lógico, habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas.

A secretária de Assistência social ressaltou a importância do curso e classificou como um momento especial e importante. “Um curso desses de informática é essencial hoje em dia numa vida profissional. Hoje é requisito básico”.

Ao todo 52 patrulheiros finalizaram o curso e receberam seus certificados de conclusão. As aulas foram ministradas pelos professores e acadêmicos dos cursos de Rede de Computadores e Sistemas de Internet, do IFMS – Campus Aquidauana.

Esteve participando da cerimônia, a secretária de Assistência Social, Josilene Rodrigues Rosa, a diretora-geral do IFMS – Campus Aquidauana, Hilda Romero, o Ten. Coronel PM Guilherme Dantas, a Coordenadora do Projeto Patrulha Mirim, Márcia Tozani, o Cabo Gilmar Cabral, professores e monitores-estudantes do curso superior de Redes e Internet do IFMS – Aquidauana.

O Projeto Patrulha Mirim de Aquidauana, através da parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar e a Prefeitura de Aquidauana, via Assistência Social, proporciona aos patrulheiros mirins instruções multidisciplinares e estrutura disciplinar hierarquizada, incentivado a melhorar seu rendimento escolar e comportamento, como forma de resgatar a cidadania, a dignidade humana e a valorização da família.