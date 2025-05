Patrulha Mirim recebe palestra do Maio Laranja

Assessoria de Comunicação

Na manhã desta sexta-feira (16), os alunos do Projeto Patrulha Mirim participaram de uma palestra educativa promovida pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), como parte da campanha nacional Maio Laranja, que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

A atividade teve como objetivo conscientizar os jovens sobre seus direitos, destacar a importância da proteção à infância e adolescência, além de orientá-los sobre como identificar e denunciar situações de violência.

A palestra foi conduzida pela equipe técnica do CREAS, formada pela orientadora social Ana Cláudia de Lara Martins, pela assistente social Ana Caroline Carneiro Arguelho e pelo psicólogo Jhon Lennon Caldeira da Silva. De forma didática e acolhedora, os profissionais criaram um espaço de diálogo seguro, esclarecendo dúvidas e promovendo reflexões importantes.

Durante a conversa, os alunos também foram informados sobre os canais de denúncia e a rede de proteção existente no município de Aquidauana.

Ao longo de todo o mês de maio, a campanha Maio Laranja segue com ações nas escolas municipais e CMEIs, em parceria com as secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde e Saneamento, além do Conselho Tutelar e do Departamento de Trânsito. O foco é prevenir, orientar e mobilizar a sociedade em prol da proteção de crianças e adolescentes.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

