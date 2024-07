Patrulheiros mirins de Aquidauana conhecem Bioparque Pantanal

Uma terça-feira diferente, marcada por muita emoção, curiosidade, conhecimento, brilho nos olhos e muitos sorrisos! Assim foi durante todo o dia de ontem, 02, com os Patrulheiros Mirins de Aquidauana, que tiveram uma excursão para fazer um passeio cultural em Campo Grande.

Em primeiro momento, os alunos iniciaram o passeio com uma visita ao Bioparque Pantanal, depois foram conhecer o Parque Estadual “Matas do Segredo”, onde assistiram a palestra e teatro de fantoches apresentado pelos alunos do Projeto Florestinha, de Campo Grande.

Logo após o almoço, os patrulheiros foram até o quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, onde foram recebidos pelo comandante-geral da PMMS – coronel Renato dos Anjos Garner e puderam bater um papo, aprender mais sobre as instruções militares.

As crianças também puderam visitar o Shopping Campo Grande, onde participaram de um lanche no MC Donald’s e depois assistiram a um espetáculo circense do Le Cirque, no estacionamento do shopping.

“O objetivo de proporcionarmos aos nossos patrulheiros mirins essa excursão e os passeios é de alegrar o dia deles, mas, principalmente, promover uma experiência diferente, onde eles podem conhecer novos lugares cheios de informações, conhecimento, se socializarem, despertarem a curiosidade e a criatividade conhecendo os novos ambientes e pessoas. Eles tiveram um passeio com foco cultural, interativo e de educação ambiental”, explicou o comandante da PM de Aquidauana, Ten. Cel. Carlos Magno da Silva.

Na excursão, os alunos foram acompanhados da Secretária Municipal de Assistência Social (SAS) – Rose Bossay, do comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar – Ten. Cel. Carlos Magno da Silva, da coordenadora do Projeto Patrulha Mirim – Marcia Tozani e de monitores civis e militares, os alunos aproveitaram cada passeio.

A secretária Rose Bossay agradeceu ao comendo da PM por ceder os micro-ônibus e dar um apoio e incentivo para que as crianças pudessem vivenciar essa experiência. “Agradecemos a todos os envolvidos no passeio, unidos trabalhando para que tudo desse certo e as crianças se divertissem. Agradecemos também aos empresários que voluntariamente apoiaram o passeio dos patrulheiros”, finalizou a secretária da SAS.

Por fim, a coordenadora da Patrulha Mirim, Marcia Tozani disse que as crianças adoraram a experiência e cada momento dos passeios e locais visitados. “É gratificante ver os olhinhos dos nossos alunos brilhando e vibrando com cada passeio. Ao chegarmos em Aquidauana, vimos que nos pais também era só gratidão por este momento que seus filhos vivenciaram, principalmente, porque muitos não tem condições financeiras para irem passear em tantos locais”, completou.