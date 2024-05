Patrulheiros Mirins participam de palestra sobre Corpus Christi

Na manhã de ontem, 27, os alunos do Projeto Patrulha Mirim, receberam uma palestra sobre o Corpus Christi.

A palestra foi ministrada pelo Pároco Pe. Paulo de Sousa, da Paróquia Imaculada Conceição, onde ele explicou sobre a Celebração de Corpus Christi e da importância de uma das festas que compõem o calendário católico.

“Estamos acostumados com a produção dos tapetes nas ruas, mas o Corpus Christi vai mais do que isso. As crianças precisam saber da importância desde cedo. Precisamos destacar o poder da fé em nossas vidas”, afirmou o Pe. Paulo de Sousa.

Estiveram participando da palestra, a Secretária de Assistência Social – Rose Bossay e o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana – Ten. Coronel Carlos Magno.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana