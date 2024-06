Patrulheiros Mirins realizam exposição e apresentações enfocando o combate ao racismo

Por meio de exposições, peças teatrais, danças e declamações de poesias, os alunos do projeto Patrulha Mirim de Aquidauana apresentaram aos familiares e autoridades “136 anos da Abolição da Escravatura.

Deixando um questionamento para o público: “Será que deixamos de ser um país escravagista?”, os alunos prenderam a atenção de todos, souberam trabalhar de forma criativa o tema e deixar uma mensagem de conscientização contra o racismo e os vários tipos de preconceitos.

O Projeto Patrulha Mirim, subsidiado pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social, em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar, realizou uma noite cultural como tema “136 anos da Abolição da Escravatura”.

Além das apresentações dos alunos do Projeto, o evento também contou com a apresentação de capoeira dos grupos: Associação de Capoeira do Pantanal (mestre Ratinho) e Liberdade e Expressão (mestre Abraão).

A noite cultural aconteceu na sede do CPA 3 da Polícia Militar, contou com a presença do comandante da PM de Aquidauana – Ten. Cel. Carlos Magno, a secretária de Assistência Social – Rose Bossay, o vereador Humberto Torres, a servidora Josilene Rodrigues - representando a Secretaria de Administração e a secretária de Educação de Anastácio - Ivone Nemer.

A coordenadora do projeto Patrulha Mirim – Marcia Tozani, ao fazer uso da palavra, enfatizou o objetivo da ação: “além de temas pontuais, trabalhamos temas transversais, no intuito de incentivar nossos alunos a ler, entender e pesquisar sobre a história. Outro ponto é a conscientização e, nesta noite, eles trabalharam aqui o combate ao preconceito, racismo, xenofobia e tantos outros”.

Ainda em sua fala, a coordenadora Marcia explicou que a mensagem dos alunos foi de alerta e de chamar atenção para o combate ao preconceito. “Quando você não pratica a inclusão social, quando você não respeita ao próximo, quem você está colocando no “tronco”? Lembrem-se criança não nasce racista e preconceituosa!”, pontuou a coordenadora.

Ao final do evento, o comandante Carlos Magno parabenizou a todos os envolvidos na organização da noite cultural, ressaltou a importância do Projeto para a sociedade e, ainda, frisou a parceria com a prefeitura. Voltando-se para os alunos do Patrulha Mirim, afirmou: “vocês têm condições de nos ensinar, conscientizar e corrigir. Vocês são capazes, prova disto, foram as apresentações desta noite. Foram maravilhosas! Parabéns!”.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana