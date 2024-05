Patrulheiros Mirins recepcionam Bombeiros do Amanhã para atividades em conjunto

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

Interação e socialização, com esses objetivos os Patrulheiros Mirins recepcionaram os Bombeiros do Amanhã para várias atividades em conjunto, na última sexta-feira (17). Gincanas, jogos, atividades físicas para diversão e alegria da criançada, tudo coordenado pelos monitores das instituições militares e da SAS.

“Essa ação é para eles criarem um vínculo maior e, também, para desfrutarem de uma manhã diferente”, explicou a coordenadora do projeto Patrulha Mirim – Marcia Tozani.

A coordenadora do Projeto Bombeiros do Amanhã – Gleise Lopes agradeceu: “agradecemos a toda equipe do Patrulha Mirim por proporcionar este momento. Nossos alunos saíram da rotina e isso faz eles ficarem entusiasmados. Foi tudo perfeito!”

O Projeto Patrulha Mirim é subsidiado pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social (SAS), em parceria com 7º Batalhão da Polícia Militar e acolhe 50 alunos, de 09 a 16 anos de idade, com atividades de segunda a sexta-feira.

Já o Bombeiros do Amanhã também mantido pela SAS, acontece em parceria com o 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, tem atividades de segunda a sexta-feira, no período matutino, para crianças de 08 a 12 anos e, atualmente, o projeto atende 40 crianças.