Pavilhão da Segurança Pública é destaque no Pantanal Tech 2026

O Pavilhão da Segurança Pública foi um dos espaços mais movimentados durante o Pantanal Tech, reunindo instituições que atuam diariamente na proteção da população e do meio ambiente. Participaram da exposição a Polícia Militar Ambiental (PMA), Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marinha do Brasil e a Coordenadoria da Mulher de Anastácio, apresentando ao público equipamentos, viaturas, projetos e ações desenvolvidas em Mato Grosso do Sul.

Entre os destaques do pavilhão esteve o estande da Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, que atraiu a atenção principalmente das crianças. Réplicas taxidermizadas de animais como onças, tamanduás e outras espécies da fauna pantaneira despertaram a curiosidade dos visitantes e serviram como ferramenta de conscientização ambiental.

Segundo o comandante da PMA de Aquidauana, tenente Fabrini, o objetivo foi aproximar a população do trabalho realizado pela corporação.

"A gente tem o intuito de trazer a educação ambiental e mostrar esse lado preventivo da Polícia Militar Ambiental. Trouxemos demonstrações da fauna e da flora local. Os animais servem para conscientizar a população sobre os riscos de atropelamentos da fauna e os danos causados ao meio ambiente. Além disso, mostramos o trabalho de taxidermia, que também auxilia estudantes e pesquisadores, enquanto encanta as crianças que aproveitam para registrar fotos com os animais", explicou.

Outro espaço bastante visitado foi o estande do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), que apresentou viaturas, armamentos, equipamentos tecnológicos e recursos utilizados nas operações de combate ao crime nas regiões de fronteira.

O capitão Rafael Silva de Almeida destacou que toda a estrutura foi preparada especialmente para o evento, com apoio da direção do departamento.

"Na última semana fizemos toda a preparação junto com o diretor do DOF, tenente-coronel Vilmar, que disponibilizou nossa equipe e os equipamentos para que pudéssemos apresentar esse trabalho ao público. Trouxemos equipamentos de ponta que o Governo do Estado tem investido para fortalecer a atuação do DOF, inclusive as novas viaturas Trailblazer, recebidas recentemente e que já reforçam o policiamento na região de Aquidauana e ao longo da BR-262", afirmou.

Além da demonstração operacional, o capitão ressaltou a importância da aproximação entre as forças de segurança e a população.

"O Pantanal Tech é um evento voltado à tecnologia, por isso apresentamos também os recursos tecnológicos utilizados pelo departamento. O mais gratificante é ver o interesse das crianças. No primeiro dia, o pequeno Enzo nos ajudou na montagem do estande, permaneceu conosco durante a visita do governador e foi ele quem apresentou os equipamentos. Ver esse entusiasmo e despertar o sonho de futuras gerações é algo muito positivo", destacou.

Outro destaque da participação da Polícia Militar Ambiental foi a iniciativa do comandante da PMA de Aquidauana, tenente Fabrini, que organizou, durante os três dias do Pantanal Tech, um espaço de confraternização voltado aos profissionais que atuaram no Pavilhão da Segurança Pública. O ambiente reuniu representantes da PMA, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marinha do Brasil e da Coordenadoria da Mulher de Anastácio, fortalecendo a integração entre as instituições. A iniciativa foi elogiada pelos participantes e reforçou o espírito de cooperação entre as forças de segurança, que trabalham de forma conjunta em ações voltadas à proteção da população e do meio ambiente.

Durante os três dias de evento, o Pavilhão da Segurança Pública recebeu milhares de visitantes, proporcionando uma experiência interativa e educativa. O espaço permitiu que adultos e crianças conhecessem de perto a atuação das instituições, fortalecendo o vínculo entre as forças de segurança e a sociedade, além de reforçar a importância da preservação ambiental, da inovação tecnológica e da segurança pública para o desenvolvimento sustentável da região pantaneira.