Pavimentação avança nas ruas do Bairro São Francisco e Vila Pinheiro

A Prefeitura de Aquidauana encerra o mês de agosto, avançando com os serviços de pavimentação no Bairro São Francisco e na Vila Pinheiro. Continuam a todo vapor as pavimentações, com homens e máquinas trabalhando no asfalto da rua 13 de Julho e adjacências, na Vila Pinheiro, e, outra equipe, no Bairro São Francisco, onde está sendo feito o nivelamento e preparação para base asfáltica da Rua dos Souzas.

Aos moradores e condutores, pedimos atenção redobrada e que respeitem a sinalização de interdição e desvio nos trechos em obras, a fim de evitar acidentes e, também, para não danificar o serviço que está sendo feito. A colaboração de todos é imprescindível para a qualidade do serviço e para ser concluído com mais agilidade e segurança.

Conforme lembrou o prefeito Odilon Ribeiro, as obras de drenagem e de pavimentação avançam e, para os próximos meses, já estão sendo organizados os projetos para beneficiar mais ruas da cidade com asfalto e lajotamento.

Na Vila Pinheiro, para drenagem e pavimentação, a Administração Municipal aplicará cerca de R$ 13 milhões de reais. Outra vila em fase de drenagem nas ruas é a São Pedro, onde serão investidos pouco mais R$ 8 milhões para realizar a obra.

Além da drenagem e da pavimentação asfáltica em TSD na Vila Pinheiro e na São Pedro, as ruas contempladas também terão a construção de calçadas, sinalização viária vertical e horizontal e placas com os nomes das ruas.

No Bairro São Francisco, a pavimentação é com CBUQ, e nessa etapa que contempla as ruas Dos Souza, rua Dos Barbosas e rua Joaninha, a prefeitura está investindo pouco mais de R$ 2,1 milhão e são provenientes de arrecadação própria do município.

Posteriormente, após a obra de asfalto ser concluída, o prefeito Odilon Ribeiro também autorizará a instalação de lâmpadas de LED, para melhorar a iluminação pública das duas vilas e, também, gerar economia aos cofres públicos.