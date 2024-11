Pavimentação da BR-419 e obras do contorno viário estão aceleradas

Máquinas realizam terraplenagem na região do Taboco. / Ronald Regis

As obras de pavimentação da rodovia BR-419, conhecida como Rodovia do Taboco, seguem transformando a infraestrutura de transporte em Mato Grosso do Sul. Ligando o norte ao sul do Estado, a rodovia é fundamental para o desenvolvimento regional. Desde 2018, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) realiza melhorias significativas, incluindo a conclusão de 52,5 km no trecho entre Rio Negro e Rio Verde de Mato Grosso.

Atualmente, as obras do lote 4 estão em pleno andamento. Esse trecho abrange 55 km entre a região do Taboco e a entrada de Aquidauana, além de incluir 13 km do contorno viário que conecta a BR-419 à BR-262. O projeto prevê a construção de três pontes, incluindo uma de grande porte sobre o Rio Aquidauana. A execução está sob responsabilidade da Construtora Caiapó, com investimento de mais de R$ 118 milhões.

A rodovia recebe a primeira camada de pavimentação asfáltica - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Avanços e desafios

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o engenheiro Lucas Casé, responsável pela obra, destacou a importância do projeto para a região. “A obra é muito importante para o município. Escutamos frequentemente dos moradores que esperavam por essa melhoria há muito tempo. O período chuvoso traz alguns desafios, como a umidade no solo, que interfere na terraplenagem, mas os trabalhos seguem em bom ritmo”, afirmou.

Etapa 1: Pavimentação entre a região do Taboco e as proximidades do aterro sanitário, onde já foi aplicada a primeira camada asfáltica. Neste trecho, três pontes estão sendo construídas.

Etapa 2: Contorno viário, que passa pelo Córrego João Dias, pela MS-345 e MS-450, atravessa o Rio Aquidauana por uma nova ponte e conecta à BR-262. Esta etapa está na fase de terraplenagem, com a ponte sobre o Rio Aquidauana ainda a ser construída.

Segundo o engenheiro, o contorno viário oferecerá novas opções de entrada para Aquidauana, eliminando a necessidade de passar por Anastácio. Quando concluído, o acesso será facilitado por três entradas: rodovias MS-450, MS-345 e BR-419.

Mapa com o Lote 4 das obras - Foto: Divulgação Caruso

Preservação ambiental e segurança da fauna

A preservação ambiental é uma prioridade durante a execução da obra. Angela Lima, engenheira florestal da empresa terceirizada Caruso, responsável pela fiscalização ambiental, explicou que há um monitoramento diário no canteiro de obras. “É essencial respeitarmos a natureza. Acompanhamos processos de supressão vegetal, movimentação de terra, controle de erosão e questões arqueológicas. Esses cuidados são exigências do DNIT e do Iamsul”, afirmou.

Para proteger a fauna, serão construídas 17 passagens específicas ao longo da rodovia. Elas incluem galerias subterrâneas e estruturas aéreas, permitindo que os animais atravessem com segurança, sem risco de atropelamento.

Além disso, a empresa responsável realiza programas educacionais, com palestras ambientais e blitzes educativas, envolvendo a comunidade no processo de conscientização sobre a obra.

Empresa realiza trabalho de educação ambiental - Foto: Divulgação

Impacto e futuro

Com previsão de conclusão em dezembro de 2025, a pavimentação da BR-419 promete transformar Aquidauana em um polo estratégico. Durante visita ao canteiro de obras, o prefeito Odilon Ribeiro destacou o impacto positivo do projeto:

“Essa é uma obra emblemática, que gera progresso e muda a geografia da nossa cidade. Aquidauana deixará de ser vista como ‘fim de linha’ para se tornar uma rota ideal de passagem e estadia. O movimento econômico vai crescer, surgirão novos comércios, empresas e empregos, beneficiando toda a população”, afirmou.

O prefeito Odilon Ribeiro destacou o impacto positivo do projeto - Foto: Divulgação Agecom

A pavimentação proporcionará uma rota mais rápida e eficiente, conectando cidades como Pedro Gomes, Coxim, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Rio Negro a Aquidauana, Anastácio, Corumbá e a região turística de Bonito, Jardim e Porto Murtinho.

Com essas melhorias, Aquidauana se prepara para um futuro de crescimento e novas oportunidades.