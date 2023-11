Pavimentação da Sete de Setembro sentido Frigorífico já está 70% concluída

Obras estão em andamento / Divulgação

Se tem uma obra de drenagem e pavimentação dentro da zona urbana da cidade que tem sido feita literalmente metro a metro, é a da Rua Sete de Setembro, no acesso ao Frigorífico Buriti, em Aquidauana.

A obra está em andamento, com cerca de 70% já concluída. Está em andamento a drenagem e pavimentação da Rua Sete de Setembro, Estrada Boiadeira e um trecho da Rua Nelson Felício dos Santos até chegar na Sete de Setembro.

Essa obra foi uma das demandas que o prefeito Odilon Ribeiro apresentou ao ex-governador Reinaldo Azambuja, que autorizou e aportou recursos para a execução. Com o governador Eduardo Riedel assumindo esse ano o Estado, a obra continuou e segue em fase de execução detalhada.

“Esse asfalto do prolongamento da Sete de Setembro é esperado há muitos anos pela população e eu fiz questão de pedir esse recurso para o Governo do Estado, pois não conseguiríamos tocar uma obra dessa sozinhos. Essa rua pavimentada garante mais facilidade para quem ir para a Colônia Buriti, Ponte Boiadeira, Vila Trindade e Vila Bancária, além dos pesqueiros que tem naquela localidade. É uma obra de um grau alto de complexidade para drenagem, por conta de ser área de inundação. Mas, pelo o que temos acompanhado, a equipe do Governo do Estado está trabalhando com precisão para concluir essa etapa”, afirmou o prefeito Odilon.

Na Rua Sete de Setembro com a Rua Nelson Felício dos Santos, a água nas enchentes costuma cobrir esse trecho, por conta disso, a drenagem foi projetada de forma mais específica para essa localidade, bem como, a pavimentação não é de asfalto, mas de blocos de paver de concreto.

Conforme o engenheiro responsável pela obra, Celso Hirahata, este tipo de pavimento naquela região se faz necessário devido o local frequentemente ser atingido pelas águas do Córrego João Dias e do Rio Aquidauana. Por isso, para garantir o melhor desempenho e eficiência na obra, estão utilizando o paver, base granular de cascalho, colchão de areia e geocelulas.

Já no restante do prolongamento da Rua Sete de Setembro sentido Frigorífico Buriti todo o trecho recebeu tubulação de drenagem e pavimentação asfáltica. Agora, estão na fase de abertura das bocas de lobo e construção dos meios-fios.

Esta obra está sendo realizada com recursos do Governo Estadual no valor de R$ 4.477.837,83 e, de acordo com a engenharia da empreiteira executora da obra, a Santa Engenharia e Industria Ltda, a previsão de entrega é para fevereiro de 2024.

A pavimentação vai proporcionar a escoação da produção do Frigorifico com melhor logística no acesso, bem como, facilitará o trânsito dos caminhões que levam gado para abate.

Além disso, o asfalto naquela localidade desafogará o trânsito em outros trechos da cidade, para quem precisa acessar aos bairros e vilas que ficam naquela localidade.

“Como o local na época das chuvas tende a alagar, a utilização do piso intertravado vai permiti a infiltração da água e a geocélula permite a livre circulação da água. Nesse trecho de alagamento, caso fosse executada a pavimentação asfáltica tradicional haveria a desagregação e ela seria danificada. Portanto, aqui em Aquidauana, nessa obra estamos aplicando uma solução inovadora para áreas permeáveis”, afirmou o engenheiro Celso Hirahata.