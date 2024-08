Peão de Aquidauana é hospitalizado após acidente na arena de rodeio

Beto Nascimento

Luis Felipe Anderson Borba, peão de rodeio de Aquidauana, foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana após sofrer um acidente na arena de rodeio durante a 55ª Expoaqui.



O fato ocorreu quando Luis não conseguiu permanecer os 8 segundos necessários sobre o touro, sendo arremessado logo após a queda. Ao tentar se proteger, ele levantou as mãos aos ombros e se aproximou da grade de proteção, mas o touro o lançou contra a estrutura.

A equipe do SAMU foi acionada imediatamente e realizou os primeiros atendimentos no local. De acordo com informações apuradas pelo O Pantaneiro, a vítima sofreu uma luxação no ombro e há suspeita de fratura traumática em arcos costais. Luis Felipe foi levado consciente e orientado para o pronto-socorro, onde receberá atendimento médico especializado.