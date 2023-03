Peça encantou aquidauanenses e rendeu elogios

Peça encantou aquidauanenses / Agecom

Na última sexta-feira (10), Aquidauana recebeu o espetáculo teatral "A Fabulosa História do Guri Árvore" do grupo de teatro Fulano di Tal. A peça encantou os aquidauanenses e rendeu elogios.

A companhia de teatro promoveu uma oficina para os alunos do CMA Emília Nogueira e, também, fez apresentação do espetáculo “A fabulosa história do guri-árvore”, na Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro, levando muita diversão, descontração e boas risadas ao público presente.

A oficina para os alunos do CMA Emília Nogueira, denominada "Lugar de ser Bocó - Criando Histórias com Objetos do Nosso Quintal", tem como objetivo aproximar o púbico da obra da arte teatral, por meio de jogos usando o teatro de objetos e contextualizações com o espetáculo.

Com a produção de Marcelo Leite, “A fabulosa História do guri-árvore” é um espetáculo inspirado na Obra de Manoel de Barros e é uma celebração a infância. Através da brincadeira, do lúdico e do teatro de objetos, os irmãos Abilio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo), contaram histórias do quintal deles, com canções originais compostas especialmente para o quintal deles.

Esse projeto é da Fundação de Cultura do MS através do FIC/MS (Fundo de Investimento Culturais de MS), e para ser apresentado em Aquidauana, contou com o apoio Prefeitura de Aquidauana, por meio, Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR), através da Biblioteca Pública Municipal Francisco Alves.