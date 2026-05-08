Pecuarista Antonio Fancelli morre em acidente na BR-262

O Pantaneiro

Um grave acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (08) na BR-262, entre Anastácio e Dois Irmãos do Buriti, resultou na morte do pecuarista Antonio Fancelli.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana, a ocorrência envolveu uma caminhonete e um caminhão nas proximidades da entrada do município de Dois Irmãos do Buriti.

A equipe foi acionada pelo Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) ainda no início da noite de quinta-feira (07). Ao chegar ao local, os militares encontraram o condutor da caminhonete preso no interior do veículo e já sem sinais vitais.

O motorista do caminhão, identificado pelas iniciais V. J. A., estava consciente, orientado e não apresentava lesões aparentes. Ele permaneceu no local durante os procedimentos realizados pelas autoridades.

Segundo as informações apuradas no local, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia, de Anastácio em direção a Campo Grande, quando ocorreu a colisão. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas.