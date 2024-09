Pecuarista escapa de ataque de ariranha no Pantanal de Aquidauana

Arquivo Pessoal

O pecuarista Murilo Trindade, de 35 anos, enfrentou um ataque de ariranha enquanto navegava pelas águas do Pantanal de Aquidauana, na manhã de terça-feira (4). O fato ocorreu por volta das 5h50, quando o pecuarista se deparou com o animal em seu caminho.

De acordo com o relato do pecuarista, ele estava na Fazenda Baia dos Jacarés, berço do Restaurante do Boi, o ataque começou quando ele avistou uma ondulação na água e percebeu a presença da ariranha se aproximando rapidamente. Temendo pela sua segurança, Murilo tentou se deslocar para a margem na esperança de escapar da ariranha, que é conhecida por ser muito perigosa na água.

“Eu vi a ariranha vindo em minha direção e percebi que precisava sair da água para evitar um ataque”, contou Trindade. “Ela pulou para cima e começou a me perseguir. Tentei remar o mais rápido possível para a margem e, quando cheguei, pulei para fora do barco e comecei a bater com o remo para afastá-la”.

O ataque foi tão intenso que Murilo acabou cortando seu colete salva-vidas, e a ariranha continuou a rondar a área. Após conseguir se aproximar da margem e afastar o animal temporariamente, o pecuarista abandonou o barco e caminhou até sua fazenda na Bahia do Jacarés.

O pecuarista descreveu a experiência como um dos muitos desafios enfrentados na vida pantaneira.



“Essa é a vida no Pantanal, com seus percalços e desafios”, disse ele, mencionando que um incidente semelhante envolvendo um boi ocorreu em março e que um vídeo do ataque ao boi foi registrado na época.

O episódio ressalta o risco envolvido na vida rural no Pantanal e a necessidade de estar sempre preparado para enfrentar situações perigosas com a fauna local.

Assista o vídeo: