Pecuarista "Zuca" morre aos 62 anos em Aquidauana

Morreu no final da tarde de ontem (18), o pecuarista da região de Nioaque, José Ismael Miglioli, o “Zuca”, de 62 anos.



O falecimento foi comunicado pela esposa, Vera Miglioli, professora e proprietária da Escola Centro Cristão de Ensino em Aquidauana.



A Escola Centro Cristão de Ensino está em luto pelo falecimento e decretou luto no dia de hoje (19). As atividades retornaram amanhã (20) as atividades.



Mensagem da professora Vera:



“Ontem às 18:28h houve festa no céu, pois o Zuca (José Ismael Miglioli) partiu em Cristo. Por um pedido dele para que guardem a imagem dele como ele era, não haverá velório, o corpo será cremado e as cinzas espalhadas na fazenda. Orem a Deus em agradecimento da vitória. Pois ele alcançou o reino de Deus e eu (Vera Miglioli) sou agradecida, porque isso não tem valor. E também agradeço a vocês pelas orações dispensadas em nosso favor, que nosso amado e bom Deus lhes retribuam em dobro”