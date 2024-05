Pedal solidário em prol do Rio Grande do Sul mobiliza Aquidauana

Foto: Ryan Santos / O Pantaneiro

Na manhã deste sábado, 18, aconteceu mais uma edição do Pedal Solidário de Aquidauana. O evento faz parte do calendário do Maio Amarelo, que visa promover a educação e um trânsito mais seguro. Forma arrecadados donativos para as famílias afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul.

Evento foi realizado pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito), Auto Escola Ativa e Prefeitura de Aquidauana.



Confira mais fotos: